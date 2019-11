Cận cảnh sedan Toyota Avalon TRD Pro nhanh nhất thế giới

Mẫu xe Toyota Avalon TRD Pro Concept đã đạt được một thành tích đáng nể khi hoàn thành một vòng đua dài 1,8 dặm tại trường đua Willow Springs International ở bang California (Mỹ) với thời gian chỉ 1 phút 25,3 giây, với thành tích này Avalon TRD Pro Concept thậm chí còn nhanh hơn siêu xe Porsche 911 Carrera hay Audi R8 - theo Toyota. Ngay từ khi bắt tay vào dự án, đội ngũ phát triển của Dan Gardner Spec (DG-Spec) đã xem dự án này giống như một chương trình build xe đua chuyên nghiệp, khi họ đã đưa chiếc sedan cỡ lớn này đến đường đua không dưới 10 lần chạy thử nghiệm và phát triển, điều này hoàn toàn khác biệt so với những mẫu xe concept ‘’làm cho đẹp’’, ‘’trưng cho vui’’ tại SEMA Show. Trên Toyota Avalon TRD Pro Concept, động cơ V6 3.5L (2GR-FKS) vẫn giữ lại là loại hút khí tự nhiên chứ không nâng cấp supercharged, đội ngũ phát triển đã nâng cấp hệ thống nạp với bộ cold air intake giúp giảm một phần nhiệt độ của không khí nạp đi vào buồng đốt, thực hiện các công tác tune khác để cho công suất 330 mã lực, tăng đáng kể so với stock 301 mã lực. Ngoài ra, xe được trang bị ống xả 3 inch bằng thép không gỉ từ Burns Stainless, trang bị bộ vi sai chống trượt từ Super-Lock được phát triển cùng với OS Giken tại Nhật Bản. Hệ thống làm mát dầu hộp số lấy từ bán tải cỡ lớn Tundra cũng được bổ sung, bên cạnh trang bị một bơm điện để giúp quản lý nhiệt độ tại đường đua. Nâng cấp hệ thống treo DG-Spec Motion Control Suspension (MCS) có thể điều chỉnh 3 nấc, trang bị camber arms cầu sau để ổn định hơn. ‘’Dàn chân’’ sử dụng lốp Goodyear Supercar 3R đi cùng vối bộ mâm 18 inch từ nhôm và carbon (275/35R18), nâng cấp thanh nâng (uprights ) bằng nhôm lấy từ từ RAV4 để thay thế loại nguyên bản của Avalon nặng hơn, nâng cấp này giúp giảm 1,8 kg (4 pound) trọng lượng mỗi bên, điều này góp phần làm giảm trọng lượng 68 kg (150 pound) so với Avalon TRD Pro. Trang bị ‘’heo dầu’’ Stoptech ST40 4 piston, cánh lướt gió cỡ lớn, nắp ca-pô carbon. Để tăng hiệu suất làm mát, lưới tản nhiệt phía trước cũng được mở rộng ra. Cuối cùng, ngoại thất của mẫu xe sedan Toyota Avalon TRD Pro Concept nổi bật và đậm chất xe đua khi được phối 3 tông màu bắt mắt. Tưởng chừng như đội ngũ phát triển sẽ tháo bỏ hàng ghế phía sau để cắt giảm trọng lượng, tuy nhiên họ vẫn giữ lại để cho chúng ta thấy đây là một chiếc sedan cỡ lớn đúng nghĩa, và tất nhiên có thể mang vào track chơi như một chiếc xe đua thực thụ. Video: Chi tiết xe sedan Toyota Avalon TRD 2020 mới.

