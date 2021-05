Cận cảnh Nissan Navara 2021 từ 748 triệu đồng tại Việt Nam

Được biết đến là sản phẩm nổi bật của thương hiệu Nhật Bản và kế thừa trọn vẹn di sản hơn tám thập kỷ hình thành và phát triển dòng xe bán tải của Nissan, Nissan Navara đã đạt được những thành tựu nhất định và có được sự tin dùng của khách hàng tại thị trường trong nước. Với Nissan Navara 2021 mới, nó khoác lên mình một ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh những giá trị bền vững về vận hành vượt trội, sự bền bỉ, mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, mẫu xe bán tải Nissan Navara 2021 còn nổi bật với diện mạo mạnh mẽ cá tính và công nghệ thông minh hàng đầu. Nissan Navara 2021 sẽ bao gồm 4 phiên bản: Navara 2WD Tiêu Chuẩn, Navara 2WD Cao Cấp, Navara 4WD Cao Cấp với 5 lựa chọn màu sắc và 1 phiên bản thể thao đặc biệt Navara Pro4X với 4 lựa chọn màu sắc. Xe được trang bị động cơ Diesel 4 xi lanh tăng áp cho khả năng tăng tốc vượt trội, với sức mạnh 190Ps tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 450 Nm tại 2.000 vòng/phút. Với động cơ mạnh mẽ, Nissan Navara 2021 mang lại khả năng vượt mọi địa hình, ngay cả khi tải nặng. Hệ thống Turbo tăng áp biến thiên VGS giúp tối ưu hóa hoạt động của động cơ để tăng sức mạnh và giảm mức tiêu hao nhiên liệu khi vận hành. Về kích thước, Nissan Navara 2021 được thiết kế với kích thước tổng thể chiều dài x rộng là 5.260 x 1.850mm trên phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và 5.260 x 1.875mm trên phiên bản Pro4X, chiều cao trải dài từ 1.810 đến 1.860 mm cho 4 phiên bản xe, đem đến lựa chọn đa dạng cho người sử dụng. Chiều dài cơ sở 3.150 mm tạo cho chiếc xe không gian rộng rãi và thoáng đãng. Thiết kế hoàn toàn mới là điểm nhấn nổi bật và dễ thấy nhất trên Nissan Navara 2021. Mẫu bán tải trở nên cá tính, mạnh mẽ hơn với phần đầu xe được thay đổi hoàn toàn. Xe được trang bị cụm đèn pha đa bóng Bi-LED công nghệ Quad Projector, ôm lấy dải LED chạy ban ngày đầy ấn tượng, mang lại hiệu ứng vượt trội về cả thị giác lẫn khả năng chiếu sáng. Lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù cũng được thiết kế với tỉ lệ lớn hơn, kết hợp cùng đường gân nơi đầu xe cho ấn tượng về một mẫu xe thể thao, trẻ trung và hiện đại. Khu vực đuôi xe cũng được ưu ái với hàng loạt thay đổi đầy cảm hứng. Dấu ấn sản phẩm được nâng lên đáng kể với cụm đèn LED thiết kế mới và nắp cốp sau dập chữ “Navara” đầy mạnh mẽ. Thùng xe cũng được nâng lên, cao hơn hẳn so với phiên bản tiền nhiệm, mang đến tổng thể cân đối hơn, cho cảm giác xe cao ráo, thể thao. Để tăng thêm sức hút của sản phẩm cũng như tạo nên một lựa chọn đậm chất off-road cho những cá tính nổi bật, Nissan Navara 2021 đặc biệt giới thiệu phiên bản Navara Pro4X- mẫu bán tải thể thao kết hợp giữa nét nam tính, mạnh mẽ của một chiếc bán tải và sự sang trọng, tiện nghi của một mẫu SUV. Nissan Navara Pro4X được trang bị ghế da thêu logo Pro4X, mâm xe đen cá tính và nhấn nhá bởi logo Nissan đỏ độc đáo. Không chỉ lột xác với diện mạo bên ngoài, khu vực nội thất của Nissan Navara 2021 phiên bản mới cũng được thay đổi đáng kể, nét bo tròn, hiền hòa được thay bằng những thiết kế sắc sảo, hiện đại, mang hơi hướng không gian nội thất của một chiếc SUV cao cấp. Mẫu xe nay được trang bị vô lăng 3 chấu thiết kế mới tích hợp phím điều khiển, cho góc đánh lái nhỏ hơn 12% và vô lăng nhẹ hơn 15% so với phiên bản cũ. Ngoài ra, Nissan Navara 2021 cũng được trang bị hệ thống 6 loa âm thanh nổi, màn hình hỗ trợ lái tiên tiến kích thước 7 inch - lớn nhất trong phân khúc cùng màn hình giải trí 8 inch kết nối Carplay & Android Auto. Ghế ngồi trên Nissan Navara 2021 cũng được cung cấp 2 lựa chọn, ghế da thiết kế mới với những đường gân mạnh mẽ chạy dọc thân ghế trên phiên bản cao cấp và phiên bản Pro4X cùng lựa chọn ghế nỉ cho phiên bản tiêu chuẩn. Tất cả các phiên bản đều được trang bị bệ tì tay và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Hàng ghế thứ 2 cũng được thiết kế với độ ngả tốt hơn, ghế ngồi với chiều dài và độ êm ái được cải thiện hơn giúp làm giảm mệt mỏi cho hành khách trong những chuyến đi dài. Hệ thống treo sau đa liên kết vốn được biết đến là một trong những tính năng hấp dẫn hàng đầu của Nissan Navara, giúp mẫu xe này trở nên khác biệt và nổi bật hơn hẳn so với các mẫu bán tải khác trên thị trường, đem lại những trải nghiệm êm ái, thoải mái độc nhất phân khúc. Không chỉ được trang bị trên tất cả các phiên bản của Nissan Navara 2021, hệ thống đáng giá này còn đi kèm một loạt những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tải trọng chở hàng. Hệ thống được thiết kế mới với lò xo kép 2 tầng cùng độ dày lớn hơn, giúp giảm tối đa rung động của thân xe khi di chuyển trên những đoạn đường xấu, đặc biệt khi tải nặng. Ngoài ra, hệ thống treo sau đa liên kết mới kết hợp cùng thanh cân bằng sau, sẽ tăng cường khả năng off-road của xe, cho khả năng chịu tải thậm chí còn tốt hơn so với hệ thống treo sau lá nhíp. Kích thước phanh sau cũng đồng thời được nâng lên để đảm bảo an toàn với tải trọng tăng cường. Nissan Navara 2021 là mẫu bán tải duy nhất trong phân khúc được trang bị camera toàn cảnh 360°- trang bị vốn chỉ quen thuộc trên các mẫu sedan và SUV. Hệ thống này cho phép người lái có thể quan sát rõ nét các hình ảnh quanh xe trong thời gian thực thông qua 4 camera được lắp phía trước, phía sau và hai bên thân xe. Đặc biệt, phiên bản Navara 4WD Cao Cấp & Pro4X còn được trang bị thêm tính năng offroad monitor. Với tính năng này ở chế độ 2 cầu chậm, người lái có thể quan sát rõ ràng về địa hình xung quanh, kể cả vị trí chính xác đặt bánh xe trước. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo va chạm (MOD) cũng được tích hợp trên màn hình và sẽ kích hoạt khi phát hiện vật thể di chuyển lại gần xe, tránh khỏi những va chạm đáng tiếc. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống chống bó phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh điện tửhệ thống kiểm soát lực kéo, 6 túi khí và đặc biệt hệ thống cân bằng điện tử được trang bị trên mọi phiên bản. Một loạt tính năng an toàn kết hợp giúp kiểm soát tối đa hành trình và mang đến trải nghiệm lái tự tin, thoải mái hơn bao giờ hết. Nissan Navara 2021 giờ đây không chỉ đơn thuần là một chiếc xe mà còn trở thành người bạn đồng hành thú vị và người trợ lý đáng tin cậy trên mọi cung đường. Khả năng cách âm trên Nissan Navara 2021 được cải thiện vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm và với các đối thủ nhờ việc tăng độ dày của nắp capo xe, bổ sung vật liệu cách âm 3 lớp, vật liệu hấp thụ âm thanh phía sau động cơ và khu vực khoang lái. Ngoài ra, cửa kính xe cũng là loại kính cách âm chuyên dụng, bao gồm 2 lớp kính bên ngoài và 1 lớp màng giảm âm chính giữa, đảm bảo triệt tiêu tối đa âm thanh ngoài môi trường vọng vào và cải thiện chất lượng âm thanh bên trong khoang xe. Với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế và công nghệ, Nissan Navara 2021 đang dần đưa ra những khái niệm và tiêu chuẩn mới cho một mẫu xe bán tải. Chiếc xe không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu công việc hay di chuyển hàng ngày mà còn thể hiện phong cách sống và cá tính chủ sở hữu. Nissan Navara 2021 dần đưa nét gai góc cơ bắp lại gần với sự sang trọng và lịch thiệp, cho người sở hữu trải nghiệm cùng lúc sức mạnh, sự phấn khích sau tay lái từ một chiếc bán tải và sự thoải mái, tiện nghi, an toàn của một mẫu SUV.Giá xe Nissan Navara 2021 từ 748 triệu đồng cho phiên bản 2WD, 845 triệu đồng cho bản 2WD cao cấp, 895 triệu đồng ch bản 4WD cao cấp và 945 triệu đồng cho bản Pro4X. Xe sẽ được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Xe sẽ được giao đến tay khách hàng vào giữa tháng 06/2021 tới. Video: Nissan Navara 2021 có gì để đối đầu Ford Ranger.

Được biết đến là sản phẩm nổi bật của thương hiệu Nhật Bản và kế thừa trọn vẹn di sản hơn tám thập kỷ hình thành và phát triển dòng xe bán tải của Nissan, Nissan Navara đã đạt được những thành tựu nhất định và có được sự tin dùng của khách hàng tại thị trường trong nước. Với Nissan Navara 2021 mới, nó khoác lên mình một ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh những giá trị bền vững về vận hành vượt trội, sự bền bỉ, mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, mẫu xe bán tải Nissan Navara 2021 còn nổi bật với diện mạo mạnh mẽ cá tính và công nghệ thông minh hàng đầu. Nissan Navara 2021 sẽ bao gồm 4 phiên bản: Navara 2WD Tiêu Chuẩn, Navara 2WD Cao Cấp, Navara 4WD Cao Cấp với 5 lựa chọn màu sắc và 1 phiên bản thể thao đặc biệt Navara Pro4X với 4 lựa chọn màu sắc. Xe được trang bị động cơ Diesel 4 xi lanh tăng áp cho khả năng tăng tốc vượt trội, với sức mạnh 190Ps tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 450 Nm tại 2.000 vòng/phút. Với động cơ mạnh mẽ, Nissan Navara 2021 mang lại khả năng vượt mọi địa hình, ngay cả khi tải nặng. Hệ thống Turbo tăng áp biến thiên VGS giúp tối ưu hóa hoạt động của động cơ để tăng sức mạnh và giảm mức tiêu hao nhiên liệu khi vận hành. Về kích thước, Nissan Navara 2021 được thiết kế với kích thước tổng thể chiều dài x rộng là 5.260 x 1.850mm trên phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và 5.260 x 1.875mm trên phiên bản Pro4X, chiều cao trải dài từ 1.810 đến 1.860 mm cho 4 phiên bản xe, đem đến lựa chọn đa dạng cho người sử dụng. Chiều dài cơ sở 3.150 mm tạo cho chiếc xe không gian rộng rãi và thoáng đãng. Thiết kế hoàn toàn mới là điểm nhấn nổi bật và dễ thấy nhất trên Nissan Navara 2021. Mẫu bán tải trở nên cá tính, mạnh mẽ hơn với phần đầu xe được thay đổi hoàn toàn. Xe được trang bị cụm đèn pha đa bóng Bi-LED công nghệ Quad Projector, ôm lấy dải LED chạy ban ngày đầy ấn tượng, mang lại hiệu ứng vượt trội về cả thị giác lẫn khả năng chiếu sáng. Lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù cũng được thiết kế với tỉ lệ lớn hơn, kết hợp cùng đường gân nơi đầu xe cho ấn tượng về một mẫu xe thể thao, trẻ trung và hiện đại. Khu vực đuôi xe cũng được ưu ái với hàng loạt thay đổi đầy cảm hứng. Dấu ấn sản phẩm được nâng lên đáng kể với cụm đèn LED thiết kế mới và nắp cốp sau dập chữ “Navara” đầy mạnh mẽ. Thùng xe cũng được nâng lên, cao hơn hẳn so với phiên bản tiền nhiệm, mang đến tổng thể cân đối hơn, cho cảm giác xe cao ráo, thể thao. Để tăng thêm sức hút của sản phẩm cũng như tạo nên một lựa chọn đậm chất off-road cho những cá tính nổi bật, Nissan Navara 2021 đặc biệt giới thiệu phiên bản Navara Pro4X- mẫu bán tải thể thao kết hợp giữa nét nam tính, mạnh mẽ của một chiếc bán tải và sự sang trọng, tiện nghi của một mẫu SUV. Nissan Navara Pro4X được trang bị ghế da thêu logo Pro4X, mâm xe đen cá tính và nhấn nhá bởi logo Nissan đỏ độc đáo. Không chỉ lột xác với diện mạo bên ngoài, khu vực nội thất của Nissan Navara 2021 phiên bản mới cũng được thay đổi đáng kể, nét bo tròn, hiền hòa được thay bằng những thiết kế sắc sảo, hiện đại, mang hơi hướng không gian nội thất của một chiếc SUV cao cấp. Mẫu xe nay được trang bị vô lăng 3 chấu thiết kế mới tích hợp phím điều khiển, cho góc đánh lái nhỏ hơn 12% và vô lăng nhẹ hơn 15% so với phiên bản cũ. Ngoài ra, Nissan Navara 2021 cũng được trang bị hệ thống 6 loa âm thanh nổi, màn hình hỗ trợ lái tiên tiến kích thước 7 inch - lớn nhất trong phân khúc cùng màn hình giải trí 8 inch kết nối Carplay & Android Auto. Ghế ngồi trên Nissan Navara 2021 cũng được cung cấp 2 lựa chọn, ghế da thiết kế mới với những đường gân mạnh mẽ chạy dọc thân ghế trên phiên bản cao cấp và phiên bản Pro4X cùng lựa chọn ghế nỉ cho phiên bản tiêu chuẩn. Tất cả các phiên bản đều được trang bị bệ tì tay và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Hàng ghế thứ 2 cũng được thiết kế với độ ngả tốt hơn, ghế ngồi với chiều dài và độ êm ái được cải thiện hơn giúp làm giảm mệt mỏi cho hành khách trong những chuyến đi dài. Hệ thống treo sau đa liên kết vốn được biết đến là một trong những tính năng hấp dẫn hàng đầu của Nissan Navara, giúp mẫu xe này trở nên khác biệt và nổi bật hơn hẳn so với các mẫu bán tải khác trên thị trường, đem lại những trải nghiệm êm ái, thoải mái độc nhất phân khúc. Không chỉ được trang bị trên tất cả các phiên bản của Nissan Navara 2021, hệ thống đáng giá này còn đi kèm một loạt những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tải trọng chở hàng. Hệ thống được thiết kế mới với lò xo kép 2 tầng cùng độ dày lớn hơn, giúp giảm tối đa rung động của thân xe khi di chuyển trên những đoạn đường xấu, đặc biệt khi tải nặng. Ngoài ra, hệ thống treo sau đa liên kết mới kết hợp cùng thanh cân bằng sau, sẽ tăng cường khả năng off-road của xe, cho khả năng chịu tải thậm chí còn tốt hơn so với hệ thống treo sau lá nhíp. Kích thước phanh sau cũng đồng thời được nâng lên để đảm bảo an toàn với tải trọng tăng cường. Nissan Navara 2021 là mẫu bán tải duy nhất trong phân khúc được trang bị camera toàn cảnh 360°- trang bị vốn chỉ quen thuộc trên các mẫu sedan và SUV. Hệ thống này cho phép người lái có thể quan sát rõ nét các hình ảnh quanh xe trong thời gian thực thông qua 4 camera được lắp phía trước, phía sau và hai bên thân xe. Đặc biệt, phiên bản Navara 4WD Cao Cấp & Pro4X còn được trang bị thêm tính năng offroad monitor. Với tính năng này ở chế độ 2 cầu chậm, người lái có thể quan sát rõ ràng về địa hình xung quanh, kể cả vị trí chính xác đặt bánh xe trước. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo va chạm (MOD) cũng được tích hợp trên màn hình và sẽ kích hoạt khi phát hiện vật thể di chuyển lại gần xe, tránh khỏi những va chạm đáng tiếc. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống chống bó phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh điện tửhệ thống kiểm soát lực kéo, 6 túi khí và đặc biệt hệ thống cân bằng điện tử được trang bị trên mọi phiên bản. Một loạt tính năng an toàn kết hợp giúp kiểm soát tối đa hành trình và mang đến trải nghiệm lái tự tin, thoải mái hơn bao giờ hết. Nissan Navara 2021 giờ đây không chỉ đơn thuần là một chiếc xe mà còn trở thành người bạn đồng hành thú vị và người trợ lý đáng tin cậy trên mọi cung đường. Khả năng cách âm trên Nissan Navara 2021 được cải thiện vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm và với các đối thủ nhờ việc tăng độ dày của nắp capo xe, bổ sung vật liệu cách âm 3 lớp, vật liệu hấp thụ âm thanh phía sau động cơ và khu vực khoang lái. Ngoài ra, cửa kính xe cũng là loại kính cách âm chuyên dụng, bao gồm 2 lớp kính bên ngoài và 1 lớp màng giảm âm chính giữa, đảm bảo triệt tiêu tối đa âm thanh ngoài môi trường vọng vào và cải thiện chất lượng âm thanh bên trong khoang xe. Với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế và công nghệ, Nissan Navara 2021 đang dần đưa ra những khái niệm và tiêu chuẩn mới cho một mẫu xe bán tải. Chiếc xe không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu công việc hay di chuyển hàng ngày mà còn thể hiện phong cách sống và cá tính chủ sở hữu. Nissan Navara 2021 dần đưa nét gai góc cơ bắp lại gần với sự sang trọng và lịch thiệp, cho người sở hữu trải nghiệm cùng lúc sức mạnh, sự phấn khích sau tay lái từ một chiếc bán tải và sự thoải mái, tiện nghi, an toàn của một mẫu SUV. Giá xe Nissan Navara 2021 từ 748 triệu đồng cho phiên bản 2WD, 845 triệu đồng cho bản 2WD cao cấp, 895 triệu đồng ch bản 4WD cao cấp và 945 triệu đồng cho bản Pro4X. Xe sẽ được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Xe sẽ được giao đến tay khách hàng vào giữa tháng 06/2021 tới. Video: Nissan Navara 2021 có gì để đối đầu Ford Ranger.