Chú mèo “siêu sao” Trung Quốc: Netizen đổ xô đến để được high-five

Chùa Xiyuan, một di tích văn hóa nổi tiếng tại thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc, gần đây đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ một chú mèo có hành động chào đón du khách đặc biệt. Chú mèo này đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người bởi hành động giơ chân lên để "chạm tay" chào đón du khách. Nhiều người tin rằng hành động này của chú mèo sẽ mang lại may mắn cho họ. Đoạn video ghi lại cảnh chú mèo có bộ lông màu đen xám, đeo vòng cổ vàng, ngồi trên cột đá lối vào chùa để "chạm tay" với khách du lịch đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều netizen gọi chú mèo này là "siêu sao mới nổi", hay "mèo thần". Kể từ khi có sự xuất hiện của chú mèo đặc biệt này du khách đến ngôi chùa cũng trở nên đông hơn. Và không chỉ để tham quan, vãn cảnh chùa mà mục đích của nhiều người đến còn để được high-five với Jellybean. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, mèo được coi là biểu tượng may mắn, thường được miêu tả với bàn chân giơ lên để thu hút sự giàu có. Chú mèo Jellybean với ngoại hình khá mập mạp cùng biểu cảm vô cùng thần thái được nhiều người cho rằng có nhiều nét tương đồng với chú mèo thần tài trong truyền thuyết. Được biết, con mèo này không phải là mèo hoang mà là thú cưng do một du khách mang đến. Chủ của chú mèo, họ Liu, thường đưa Jellybean đi tắm nắng ở quảng trường bên ngoài ngôi đền vào cuối tuần, nơi có nhóm người yêu thú cưng tụ tập để giao lưu. Những video trực tiếp hình ảnh chú mèo đập tay du khách của mèo Jellybean cũng đã thu hút lượng người xem lớn và bình luận khủng. Jellybean trông không khác gì một "minh tinh" trong một buổi fansign giao lưu với fan của mình. Nhiều người bảy tỏ tan chảy trước hành động đáng yêu của chú mèo. Bên cạnh đó, một số người lại chỉ trích, cho rằng chủ của chú mèo đang bắt con vật làm việc quá sức để thu hút lượt truy cập trực tuyến. Trước ý kiến này, Liu lên tiếng bảo vệ mèo và nói rằng việc phát trực tiếp là để ghi lại quá trình phát triển không phải vì mục đích thương mại. Chùa Tây Viên ở Tô Châu nằm tại số 18 ngõ Tây Viên, đường Hổ Khâu ngoài cửa Xương Môn, Tô Châu, được xây dựng từ thời Nguyên (thế kỷ 13). Đây là đơn vị bảo vệ di sản văn hóa cấp tỉnh Giang Tô. Vì trong chùa có nhiều mèo hoang, một số cư dân mạng gọi nơi đây là "thánh địa vuốt ve mèo".

Chùa Xiyuan, một di tích văn hóa nổi tiếng tại thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc, gần đây đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ một chú mèo có hành động chào đón du khách đặc biệt. Chú mèo này đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người bởi hành động giơ chân lên để "chạm tay" chào đón du khách. Nhiều người tin rằng hành động này của chú mèo sẽ mang lại may mắn cho họ. Đoạn video ghi lại cảnh chú mèo có bộ lông màu đen xám, đeo vòng cổ vàng, ngồi trên cột đá lối vào chùa để "chạm tay" với khách du lịch đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều netizen gọi chú mèo này là "siêu sao mới nổi", hay "mèo thần". Kể từ khi có sự xuất hiện của chú mèo đặc biệt này du khách đến ngôi chùa cũng trở nên đông hơn. Và không chỉ để tham quan, vãn cảnh chùa mà mục đích của nhiều người đến còn để được high-five với Jellybean. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, mèo được coi là biểu tượng may mắn, thường được miêu tả với bàn chân giơ lên để thu hút sự giàu có. Chú mèo Jellybean với ngoại hình khá mập mạp cùng biểu cảm vô cùng thần thái được nhiều người cho rằng có nhiều nét tương đồng với chú mèo thần tài trong truyền thuyết. Được biết, con mèo này không phải là mèo hoang mà là thú cưng do một du khách mang đến. Chủ của chú mèo, họ Liu, thường đưa Jellybean đi tắm nắng ở quảng trường bên ngoài ngôi đền vào cuối tuần, nơi có nhóm người yêu thú cưng tụ tập để giao lưu. Những video trực tiếp hình ảnh chú mèo đập tay du khách của mèo Jellybean cũng đã thu hút lượng người xem lớn và bình luận khủng. Jellybean trông không khác gì một "minh tinh" trong một buổi fansign giao lưu với fan của mình. Nhiều người bảy tỏ tan chảy trước hành động đáng yêu của chú mèo. Bên cạnh đó, một số người lại chỉ trích, cho rằng chủ của chú mèo đang bắt con vật làm việc quá sức để thu hút lượt truy cập trực tuyến. Trước ý kiến này, Liu lên tiếng bảo vệ mèo và nói rằng việc phát trực tiếp là để ghi lại quá trình phát triển không phải vì mục đích thương mại. Chùa Tây Viên ở Tô Châu nằm tại số 18 ngõ Tây Viên, đường Hổ Khâu ngoài cửa Xương Môn, Tô Châu, được xây dựng từ thời Nguyên (thế kỷ 13). Đây là đơn vị bảo vệ di sản văn hóa cấp tỉnh Giang Tô. Vì trong chùa có nhiều mèo hoang, một số cư dân mạng gọi nơi đây là "thánh địa vuốt ve mèo".