Cận cảnh Nissan Kicks 2022 tại Việt Nam, dự kiến từ 650 triệu đồng?

Mới đây, hình ảnh 2 chiếc Nissan Kicks 2022 mới được cho là xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội đã bất ngờ được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Mẫu xe này sẽ là làn gió mới ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, cạnh tranh trực tiếp với Kia Seltos và Hyundai Creta. Theo như thông tin của đại lý lúc mở cọc Nissan Kicks 2022 vào hồi tháng 3 vừa qua, mẫu xe này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá dự kiến khởi điểm từ 650 triệu đồng nhưng chưa rõ sẽ có mấy phiên bản. Hai chiếc xe xuất hiện có ngoại thất giống nhau, từ lưới tản nhiệt cho đến la-zăng và chỉ khác nhau về màu sơn nên không rõ xe thuộc phiên bản nào. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, Nissan Kicks 2022 tại Việt Nam sẽ có bản Hybrid tương tự như xe ở thị trường Thái Lan. Cụ thể, hệ truyền động này sẽ bao gồm máy xăng, 3 xi-lanh, dung tích 1.2L có công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 103 Nm phối hợp với mô-tơ điện có 129 mã lực và 206 Nm. Đáng chú ý rằng, động cơ xăng sẽ chỉ hoạt động với mục đích phát điện cho cụm pin 1,57 kWh nằm bên dưới ghế trước của xe, hứa hẹn đem lại cho Nissan Kicks khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Nissan Kicks 2022 có kích thước tổng thể (D x R x C) là 4.290 x 1.760 x 1.615 mm. Bản cao nhất của Nissan Kicks 2022 sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED cùng mâm hợp kim 17 inch. Ở bên trong, nội thất của xe có nhiều điểm tương đồng về mặt thiết kế với Nissan Almera. Theo tư vấn bán hàng, Nissan Kicks 2022 bán ra Việt Nam sẽ có nhiều trang bị hiện đại giống với xe tại Thái Lan, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay, điều hòa tự động 2 vùng và phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Trang bị an toàn của xe vẫn chưa được hé lộ nhưng nhiều khả năng gói công nghệ Nissan Intelligent Mobility vẫn sẽ được giữ nguyên khi xe được bán ra tại Việt Nam. Hệ thống an toàn này gồm nhiều tính năng hấp dẫn như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát lái thông minh, phát hiện vật thể di động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung cho người lái, camera lùi kỹ thuật số và cảnh báo điểm mù. Video: Giới thiệu Nissan Kicks e-Power hoàn toàn mới.

Mới đây, hình ảnh 2 chiếc Nissan Kicks 2022 mới được cho là xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội đã bất ngờ được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Mẫu xe này sẽ là làn gió mới ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, cạnh tranh trực tiếp với Kia Seltos và Hyundai Creta. Theo như thông tin của đại lý lúc mở cọc Nissan Kicks 2022 vào hồi tháng 3 vừa qua, mẫu xe này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá dự kiến khởi điểm từ 650 triệu đồng nhưng chưa rõ sẽ có mấy phiên bản. Hai chiếc xe xuất hiện có ngoại thất giống nhau, từ lưới tản nhiệt cho đến la-zăng và chỉ khác nhau về màu sơn nên không rõ xe thuộc phiên bản nào. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, Nissan Kicks 2022 tại Việt Nam sẽ có bản Hybrid tương tự như xe ở thị trường Thái Lan. Cụ thể, hệ truyền động này sẽ bao gồm máy xăng, 3 xi-lanh, dung tích 1.2L có công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 103 Nm phối hợp với mô-tơ điện có 129 mã lực và 206 Nm. Đáng chú ý rằng, động cơ xăng sẽ chỉ hoạt động với mục đích phát điện cho cụm pin 1,57 kWh nằm bên dưới ghế trước của xe, hứa hẹn đem lại cho Nissan Kicks khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Nissan Kicks 2022 có kích thước tổng thể (D x R x C) là 4.290 x 1.760 x 1.615 mm. Bản cao nhất của Nissan Kicks 2022 sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED cùng mâm hợp kim 17 inch. Ở bên trong, nội thất của xe có nhiều điểm tương đồng về mặt thiết kế với Nissan Almera. Theo tư vấn bán hàng, Nissan Kicks 2022 bán ra Việt Nam sẽ có nhiều trang bị hiện đại giống với xe tại Thái Lan, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay, điều hòa tự động 2 vùng và phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Trang bị an toàn của xe vẫn chưa được hé lộ nhưng nhiều khả năng gói công nghệ Nissan Intelligent Mobility vẫn sẽ được giữ nguyên khi xe được bán ra tại Việt Nam. Hệ thống an toàn này gồm nhiều tính năng hấp dẫn như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát lái thông minh, phát hiện vật thể di động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung cho người lái, camera lùi kỹ thuật số và cảnh báo điểm mù. Video: Giới thiệu Nissan Kicks e-Power hoàn toàn mới.