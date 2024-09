Cận cảnh Mitsubishi Triton 2025 "bằng xương bằng thịt" tại Việt Nam

Tuy nhiên, trước thềm ra mắt, những chiếc Mitsubishi Triton 2025 bản Athlete đầu tiên đã được vận chuyển về đại lý và lộ hàng cho khách Việt chiêm ngưỡng. Xe được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm mới cứng cáp hơn so với thế hệ cũ, giúp gia tăng khả năng off-road. Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2025 tại Việt Nam sở hữu kích thước gồm chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.320 x 1.865 x 1.795 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.130 mm và khoảng sáng gầm lên tới 222 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài cơ sở của xe tăng đến 130 mm. Trong khi đó, khoảng sáng gầm dao động từ 203 - 222 mm, tùy theo phiên bản. Thiết kế của Mitsubishi Triton 2024 vẫn dựa trên ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng nhưng được tinh chỉnh lại đem đến dáng vẻ hiện đại hơn. Phần đầu xe mở rộng, gây ấn tượng với mặt ca-lăng hình chữ nhật đặt thẳng đứng. Hai bên gồm dải đèn LED định vị và cụm đèn pha LED projector tương tự Xpander mới. Trong khi đó, đèn sương mù đặt bên dưới cản trước. Phiên bản Athlete mới về đại lý có nhiều chi tiết sơn đen thể thao như: ốp 2 bên lưới tản nhiệt, mâm xe, ốp hốc bánh xe, tay nắm cửa, gương chiếu hậu và thanh giá nóc. Khu vực đuôi xe của Triton 2025 cũng được thiết kế lại với 2 dải đèn LED hình chữ L đối đầu nhau. Về nội thất, các chi tiết bên trong khoang cabin của Triton 2024 được thiết kế góc cạnh hơn. Xe sở hữu các tiện ích như: vô lăng 3 chấu, đồng hồ lái kỹ thuật số cỡ 7 inch đi kèm màn hình trung tâm 10 inch đặt nổi hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Ngoài ra, mẫu bán tải này còn được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa, 2 cổng sạc 12V, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động 2 vùng, gương chống chói tự động, phanh tay cơ, ghế ngồi thể thao có họa tiết giống dạng lưới tổ ong, phối 2 tông màu. Về trang bị an toàn, khả năng cao Mitsubishi Triton 2025 sẽ sở hữu gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với các tính năng như: cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo làn đường hay ga tự động thích ứng, camera 360 độ, hệ thống cảm biến va chạm có ở phía trước và sau. Theo thông tin từ đại lý, bản Athlete cao cấp sẽ được trang bị động cơ 2.4L tăng áp kép hoàn toàn mới, cho công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 470 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 2 cầu. Mức giá xe Mitsubishi Triton 2025 hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Khách hàng mua Triton 2025 chính hãng sẽ được bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm (hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước). Ngoài ra, từ ngày 12/08/2024 đến ngày 10/09/2024, khách hàng khi đặt trước All-New Triton 2024 tại tất cả các Nhà phân phối Ủy quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam trên toàn quốc sẽ được hưởng những chương trình ưu đãi như: 10 lần thay thế miễn phí dầu động cơ và lọc nhớt chính hãng trong 5 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước)... Video: Xem trước Mitsubishi Triton 2025 sắp ra mắt Việt Nam.

