Video: Mitsubishi Triton 2024 đạt 5 sao ASEAN NCAP.



Mẫu xe Mitsubishi Triton 2024 mới được mang ra thử nghiệm là phiên bản cabin kép có trang bị tiêu chuẩn các tính năng an toàn như: 3 túi khí, Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống cân bằng điện tử ESC,… Ngoài ra, xe còn có thêm tuỳ chọn hệ thống phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, giám sát điểm mù và đèn pha tự động.

Mitsubishi Triton 2024 được đánh giá an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Theo báo cáo của ASEAN NCAP, ở hạng mục Bảo vệ hành khách người lớn (AOP), Mitsubishi Triton 2024 đạt an toàn được 26,01 trên 32 điểm. Trong khi ở hạng mục Bảo vệ hành khách trẻ em (COP) mẫu bán tải Nhật đạt 44,72 trên 51 điểm.

Tiếp đến là hạng mục các tính năng Hỗ trợ an toàn (SA), Mitsubishi Triton 2024 đạt được 15,16/21 điểm và đạt 8,18/16 điểm ở phần đánh giá an toàn cho người đi xe máy. Kết thúc thử nghiệm, Mitsubishi Triton 2024 đạt tổng điểm là 74,71 điểm, đủ để mẫu bán tải này nhận được đánh giá 5 sao an toàn của ASEAN NCAP.

“Với việc Mitsubishi cung cấp các tính năng an toàn nêu trên, ASEAN NCAP tin rằng Mitsubishi đề cao sự an toàn của người dùng và những người tham gia giao thông khác, bao gồm cả người đi xe máy,” đại diện ASEAN NCAP trả lời báo báo chí.

Mitsubishi Triton 2024 sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L hoàn toàn mới với 2 mức công suất là 184 mã lực/430 Nm và 204 mã lực/470 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu Super Select Full-time 4WD II.

Mitsubishi Triton 2024 được thiết kế nhằm hướng tới khả năng off-road.

Được thiết kế nhằm hướng tới khả năng off-road, Mitsubishi Triton 2024 được cung cấp tới 7 chế độ lái, bao gồm Normal (bình thường), Eco (tiết kiệm), Gravel (sỏi), Snow (đường tuyết), Mud (bùn), Sand (cát) và Rock (đá).