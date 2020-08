Cận cảnh Lexus LS 460 dùng 10 năm, hơn 1,5 tỷ ở Hà Nội

Chiếc xe sang Lexus LS 460L cũ trong bài viết này hiện đang được rao bán trên sàn xe cũ, nó thuộc chủ sở hữu cá nhân tại Hà Nội và là phiên bản 2010. Chiếc xe sang thương hiệu Nhật Bản này có ngoại thất màu trắng, theo quảng cáo của chủ nhân thì nó còn khá nguyên bản. Mặc dù qua khoảng 10 năm sử dụng nhưng chiếc sedan hạng sang cao cấp Lexus này vẫn được rao bán với giá hơn 1,5 tỷ đồng, tương đương hay thậm chí còn đắt hơn Toyota Camry mới. Như vậy, theo tính toán, cho với thời điểm hiện tại, mẫu xe này chỉ giữ được khoảng 20% giá trị. So với các đối thủ đến từ Đức như BMW 7-Series, Audi A8L hay Mercedes-Benz S-Class với khả năng thanh khoản chỉ dưới 1 tỷ đồng cùng đời, Lexus LS 460L đời 2010 này có khả năng giữ giá hơn hẳn. Dù đã trải qua 11 năm sử dụng nhưng chiếc Lexus LS 460L đời 2010 này được chủ xe rao bán vẫn sở hữu ngoại hình khá “mượt”, thậm chí so với các đối thủ cùng phân khúc nó còn được đánh giá là đẹp, giữ dáng và bền màu hơn... Theo giới thiệu của chủ xe, chiếc sedan hạng sang Lexus LS 460L sản xuất 2010 này không đâm đụng, không thủy kích, không bổ máy và đặc biệt keo chỉ vẫn nguyên vẹn. Xe thuộc bản L nên có kích thước dài hơn bản thường, cho không gian ngồi thoải mái và rộng rãi hơn hẳn. Về trang bị bên trong, xe sở hữu nhiều option nhiều hơn so bản thường cùng đời bao gồm 4 cửa hít, cốp điện, 4 ghế chỉnh điện có sưởi, điều hoà tự động 2 vùng độc lập, gương kính chỉnh điện tự động, chìa khóa thông minh, màn hình DVD kèm 19 loa Mark Levinson cao cấp, radio AM - FM và cảm biến quanh xe… Trang bị an toàn theo xe bao gồm; hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, hệ thống kiểm soát phanh điện tử ECB. - Cân bằng điện tử VSC với hệ thống chống trơn trượt TRAC... Ở phiên bản 2010, xe vẫn sử dụng khối động cơ xăng V8 4,6 lít, công suất 357 mã lực @ 6.400 vòng / phút (380 mã lực trên phiên bản L), 500nm @ 4.100 vòng / phút. Dù dung tích thấp hơn nhưng cnó vẫn được đánh giá “ngang cơ” so với động cơ 5,5 lít V8 của Mercedes. Đây cũng là mẫu đầu tiên của Lexus thời điểm đó sở hữu hộp tự động 8 cấp so với S-class của Mercedes lắp hộp số 7G-Tronic. Theo các chuyên gia kinh nghiệm, thuộc phân khúc xe hạng sang cao cấp tại thị trường Việt, không lạ gì khi LS 460L còn sở hữu nhiều hơn những trang bị kể trên. Giá xe Lexus LS 460L 2010 này đang được chủ xe rao bán hơn 1,5 tỷ đồng trên sàn xe cũ. Để xe lăn bánh trên đường, khách hàng sẽ còn cần chi trả một số khoản thuế, phí bắt buộc theo quy định. Video: Chi tiết xe sang Lexus LS 460L đời 2009 tại Việt Nam.

