Cận cảnh Hyundai SantaFe 2024 lộ diện hoàn toàn, ra mắt tháng 8/2023

Hyundai SantaFe 2024 thế hệ mới với tên mã nội bộ MX5 là một trong những mẫu xe được quan tâm nhất trong thời gian qua. Từ năm ngoái đến nay, mẫu xe SUV hạng trung này liên tục bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố và thu hút không ít sự tò mò. Chẳng còn bao lâu nữa, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 sẽ chính thức trình làng tới người tiêu dùng, nhưng hình ảnh được cho là chính thức của xe đã bị rò rỉ trên mạng. Qua đây, có thể thấy mẫu xe này sở hữu thiết kế khá giống với các hình ảnh mô phỏng trên máy tính trước đó. Ở thế hệ mới, mẫu xe này gần như lột xác hoàn toàn so với phiên bản cũ đang bán trên thị trường. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt trải dài, được chia đôi bằng dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang. Logo của xe không còn nằm trong lưới tản nhiệt như cũ mà đưa lên nắp ca-pô. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED 2 tầng mới. Cả đèn LED định vị ban ngày bao quanh đèn pha và cản trước đều được tạo hình chữ "H". Ở hai góc cản trước xuất hiện thêm khe gió nằm dọc khá hẹp. Bên cạnh đó là hốc gió trung tâm rộng, đi kèm lưới mắt cáo. Chưa hết, SantaFe 2024 còn được trang bị hốc bánh mở rộng và được thiết kế vuông vức, nổi bật hơn trước. Nằm bên trong hốc bánh này là những loại vành la-zăng khác nhau. Chiếc xe trong hình ảnh rò rỉ được trang bị vành hợp kim đa chấu hút mắt. Trên sườn xe, những đường dập gân của thế hệ cũ đã biến mất. Thay vào đó là những bề mặt bằng phẳng và nóc dốc dần về phía sau, đi kèm baga màu đen khỏe khoắn. Đường chân kính của xe cũng không còn hất lên ở cột C mà kéo thẳng về phía đuôi xe. Đằng sau, Hyundai SantaFe 2024 còn được trang bị đèn hậu nằm khá thấp và có tạo hình chữ "H" bên trong. Đây là mẫu xe thứ hai của Hyundai sở hữu tạo hình đèn chữ "H, sau Exter mới ra mắt tại Ấn Độ. Đèn hậu của mẫu crossover này nằm trong ốp màu đen vắt ngang đuôi xe. Bên trên còn có logo của hãng Hyundai và tem chữ nổi "SantaFe". Nhìn chung, Hyundai SantaFe hoàn toàn mới mang trên mình ngoại hình hầm hố và nam tính hơn nhưng cũng khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những mẫu SUV hạng sang nhà Land Rover. Riêng hình ảnh chụp bên sườn còn cho thấy Hyundai SantaFe 2024 sẽ tăng đáng kể về mặt kích thước so với người tiền nhiệm. Bên trong Hyundai SantaFe 2024 cũng là không gian nội thất hoàn toàn mới. Đúng như những hình ảnh được lan truyền trước đó, xe sở hữu một số chi tiết giống với Hyundai Grandeur thế hệ mới như vô lăng và màn hình chỉnh điều hòa bên dưới. Trên vô lăng của xe xuất hiện 4 dấu chấm vốn là mã Morse của chữ "H", thay cho logo Hyundai. Ngoài ra, phía sau vô lăng còn xuất hiện cần số điện tử mới, tương tự Hyundai Kona 2024. Trên mặt táp-lô của xe là màn hình cong mới, kết hợp giữa 2 màn hình 12,3 inch. Đây là trang bị hiện đã được dùng cho một số mẫu xe Hyundai đời mới như Grandeur, Kona hay Elantra. Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh Bose và 2 sạc điện thoại không dây lần đầu tiên được áp dụng cho xe Hyundai. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai SantaFe 2024 sẽ có 4 tùy chọn động cơ, thay đổi theo thị trường phân phối. Ở thị trường Hàn Quốc, xe có 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng GDI 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Thứ hai là hệ truyền động hybrid (HEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Cả hai loại động cơ của xe đều kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu. Ở thị trường Bắc Mỹ, Hyundai SantaFe 2024 sẽ được trang bị động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L. Động cơ này đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 1 cầu. Ngoài ra, Hyundai SantaFe thế hệ thứ 5 còn có một tùy chọn động cơ nữa là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản PHEV của xe sẽ có hệ dẫn động 4 bánh 4WD và nhiều khả năng dành cho thị trường châu Âu. Dự kiến, giá xe Hyundai SantaFe 2024 sẽ chính thức công bố vào ngày ra mắt trong tháng 8 năm nay. Video: Chi tiết SUV Hyundai SantaFe 2024 vừa lộ diện hoàn toàn.

