Hyundai SantaFe 2024 sẽ "phá vỡ truyền thống", cốp sau là điểm nhấn

Bắt đầu từ năm 2022, Hyundai đã bắt tay vào phát triển thế hệ mới của dòng SUV hạng trung SantaFe. Những hình ảnh Hyundai SantaFe 2024 mới liên tục chạy thử trên đường phố tại nhiều quốc gia đã cho thấy điều đó. Chẳng còn bao lâu nữa, Hyundai SantaFe thế hệ mới sẽ chính thức trình làng những người hâm mộ. Theo vị giám đốc mới nhận giải thưởng "Nhân vật xe hơi của năm 2023" (World Car Person of the Year), Hyundai SantaFe 2024 sẽ không được tạo ra theo lề lối truyền thống. Ông Lee cho biết "mọi người mua SUV vì khoang hành lý phía sau" nên đã phát triển xe xung quanh ý tưởng đó. Trái ngược với cách tiếp cận thường thấy trong làng xe hơi, hãng Hyundai lại thiết kế nội thất từ cốp sau đi ngược lên trên. Bên cạnh đó, ông Lee còn tiết lộ việc cần số của Hyundai SantaFe 2024 sẽ được chuyển từ cụm điều khiển trung tâm lên vị trí sau vô lăng. Đây là phong cách thiết kế đã được áp dụng cho một số mẫu xe Hyundai đời mới như Kona 2024. Ngoài ra, ông Lee còn giải thích về ý nghĩa của biểu tượng 4 dấu chấm trên vô lăng của xe. Hóa ra, 4 dấu chấm này là mã Morse cho chữ "H", thay cho logo thông thường của hãng Hyundai. Vô lăng của xe có thiết kế 3 chấu và khá giống loại dùng cho Hyundai Grandeur thế hệ mới. Qua những hình ảnh rò rỉ trước đó, có thể thấy mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 sẽ được trang bị màn hình cong cỡ lớn trên mặt táp-lô. Đây là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm của xe. Trước SantaFe 2024, một số mẫu xe Hyundai đời mới khác cũng đã được áp dụng trang bị này như Sonata hay Grandeur. Tiếp theo đó là cửa gió điều hòa với thiết kế mượt mà, gợi liên tưởng đến Hyundai Palisade, màn hình cảm ứng để chỉnh điều hòa, hệ thống âm thanh Bose và 2 sạc điện thoại không dây. Về ngoại thất, mẫu SUV hạng trung nhà Hyundai có thiết kế đồ sộ và vuông vức, theo phong cách tương tự Land Rover Defender cũng như Discovery. Khu vực đầu xe được thiết kế thẳng đứng, đi kèm đèn pha LED chia thành 2 tầng và được bao quanh bằng cụm đèn LED định vị ban ngày hình chữ "H" mới. Ông Lee còn hé lộ thiết kế dải đèn LED định vị ban ngày của xe sẽ xuyên suốt và nằm vắt ngang trên đầu xe - điều này đã từng được áp dụng trên các mẫu xe mới của Hyundai như Accent, Sonata, Kona và Grandeur thế hệ mới. Bên cạnh đó là nắp ca-pô phẳng, hốc gió trung tâm hình chữ nhật, khe gió nằm dọc mới ở hai góc cản trước và cột A sơn màu đen, mang đến hiệu ứng nóc trôi nổi cho xe. Khi chạy thử trên đường phố, Hyundai Santa Fe 2024 dùng khá nhiều loại vành la-zăng khác nhau, trong đó có loại 21 inch. Đằng sau mẫu SUV này sẽ xuất hiện đèn hậu LED mới nằm khá thấp và có tạo hình chữ "H" bên trong. Theo thông tin do tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa ra, mẫu SUV hạng trung này sẽ không tăng mạnh về mặt kích thước như tin đồn nhằm tránh ảnh hưởng đến người anh em Palisade vốn có sức bán tốt hơn. Thay vào đó, Hyundai SantaFe 2024 sẽ sở hữu chiều dài 4.830 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm. Nếu thông tin này là đúng thì Hyundai Santa Fe 2024 chỉ dài hơn 45 mm và chiều dài cơ sở tăng 50 mm so với thế hệ cũ. Đồng thời, xe sẽ có kích thước gần như giống hệt người anh em cùng tập đoàn là Kia Sorento. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị, thông số kỹ thuật và động cơ của Hyundai SantaFe thế hệ mới. Nhiều khả năng xe sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay và bán ra từ năm sau. Với nhiều lần được nhá hàng và tung ra những màn chạy thử nhằm kích thích trí tò mò, hi vọng SantaFe khi ra mắt sẽ không làm người dùng thất vọng. Video: Hyundai SantaFe 2024 lộ diện chạy thử, thiết kế vuông vức.

