Hyundai SantaFe 2024 "lột xác" với đèn pha chữ H hoàn toàn mới

Hyundai SantaFe 2024 mới đã tiết lộ nhiều đường nét ngoại hình, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những chiếc Land Rover. Điểm khiến mẫu xe này nổi bật và dễ nhận diện trong tương lai có lẽ sẽ nằm hết ở cụm đèn Cụm đèn định vị chữ H lạ mắt bao quanh cụm đèn pha dạng cube. Đầu xe vuông vức, to bản hơn với lưới tản nhiệt thanh ngang khá... hoài cổ. Ngoài dáng xe gai góc hơn, người ta còn dễ dàng phát hiện cụm đèn chữ H trên Hyundai SantaFe 2024. Cụm đèn hậu che chắn rất kỹ, có thể sẽ là một sự thay đổi đột phá cho chiếc xe. Hình ảnh mới còn cho thấy hiện bộ mâm ngụy trang và phần đuôi xe khá lạ. Trước đó, giám đốc thiết kế toàn cầu của Hyundai và Genesis là ông SangYup Lee đã có những chia sẻ đáng chú ý về thế hệ mới của dòng Santa Fe. Thứ nhất SantaFe 2024 không được thiết kế theo cách thông thường. Hyundai tin rằng người dùng mua SUV là vì khoang hành lý phía sau. Hãng xe Hàn quyết định sẽ khởi động thiết kế của mình đuôi xe trước rồi mới tới phần đầu xe. Do đó, khoang hành lý và ghế hành khách được ưu tiên thiết kế trước rồi mới đến khoang lái của tài xế và đầu xe. Điều này tạo nên một chiếc SantaFe có phần khối hộp và nam tính, khác hẳn với thế hệ trước. Nó cũng có xu hướng giống các xe Land Rover Thứ hai, Hyundai SantaFe 2024 sẽ có cần gạt số chuyển sang vị trí cột vô lăng. Thiết kế này khác biệt hoàn toàn với cần số dạng nút bấm trên Santa Fe đang bán ở Việt Nam hiện nay. Thứ ba, giữa vô lăng SantaFe sẽ không còn logo Hyundai như thông thường nữa mà thay vào đó là 4 dấu chấm tạo thành chữ H theo mã Morse. Thiết kế này tương tự như trên dòng xe điện Ioniq 5. Hyundai SantaFe thế hệ mới có kích thước sẽ dài hơn trước. Sự mở rộng kích thước ở đời 2024 là hợp lý khi SantaFe hiện phải cạnh tranh với người anh em Tucson (vốn chỉ ngắn hơn SantaFe chừng vài cm). Nếu thông tin này là đúng thì Hyundai SantaFe 2024 chỉ dài hơn 45 mm và chiều dài cơ sở tăng 50 mm so với thế hệ cũ. Đồng thời, xe sẽ có kích thước gần như giống hệt người anh em cùng tập đoàn là Kia Sorento. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị, thông số kỹ thuật và động cơ của Hyundai SantaFe thế hệ mới. Nhiều khả năng xe sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay và bán ra từ năm sau. Với nhiều lần được nhá hàng và tung ra những màn chạy thử nhằm kích thích trí tò mò, hi vọng SantaFe khi ra mắt sẽ không làm người dùng thất vọng. Kể từ khi ra mắt bản facelift, Hyundai SantaFe đã luôn là mẫu xe được quan tâm hàng đầu. Tại Việt Nam lẫn nhiều nước trên thế giới, doanh số dòng xe này luôn nằm trong top bán chạy của hãng. Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 thế hệ mới.

