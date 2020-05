Cận cảnh BMW 730Li Pure Excellence gần 5 tỷ tại Việt Nam

Thaco vừa qua đã giới thiệu tới 10 mẫu xe BMW mới tại Việt Nam nhằm cạnh tranh với đối thủ truyền kiếp là Mercedes-Benz. Đây là lời đáp trả mạnh mẽ của đơn vị phân phối thương hiệu xe sang BMW tại nước ta, cuộc chiến về mẫu mã và giá cả ngày càng trở nên nóng bỏng hơn giúp người dùng được hưởng lợi. Trong các dòng xe mới ra mắt, BMW 7-Series 2020 được đánh giá cao bởi những nâng cấp chất lượng, thêm lựa chọn cho khách hàng Việt để cạnh tranh cùng Mercedes-Benz S-Class hay Lexus LS. Ở phiên bản nâng cấp dành cho năm 2020, giá xe BMW 7-Series 2020 chính hãng từ 4,369-6,289 tỷ đồng tướng đương với 3 phiên bản. Trong số này, BMW 730Li Pure Excellence 2020 là phiên bản tầm trung của dòng sedan hạng sang cỡ lớn đến từ Đức. So với bản M Sport tiêu chuẩn, BMW 730Li hiện đại hơn với nhiều trang bị tiên tiến và sở hữu ngoại thất mang dáng dấp "đàn anh" 740Li Pure Excellence. BMW 730Li Pure Excellence 2020 tiếp tục duy trì thiết kế lưới tản nhiệt quen thuộc của thương hiệu xe sang Đức nhưng được mở rộng hơn 40% so với trước. Phần cản trước của mẫu xe này được thiết kế góc cạnh với việc điểm xuyết chi tiết mạ crom giúp chiếc xe sang trọng hơn. Đặc biệt, ở bản nâng cấp, xe sử dụng đèn chiếu sáng công nghệ Laserlight với tầm chiếu xa tối đa lên tới 560 m với điểm nhấn màu xanh bắt mắt. Theo công bố của nhà sản xuất, BMW 730Li Pure Excellence 2020 là chiếc sedan hạng sang cỡ lớn có kích thước tốt nhất phân khúc nhờ được tăng 23 mm so với "người tiền nhiệm". Hiện nay, biến thể tầm trung của dòng 7-Series có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt đạt 5.260 x 1.902 x 1.479 (mm), chiều dài cơ sở đạt 3.210 mm. Bên sườn BMW 730Li sử dụng mâm hợp kim đa chấu kích thước 19 inch tương tự bản M Sport, tay nắm cửa xe có tích hợp cảm biến cùng hệ thống chìa khoá thông minh. Nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dùng, thương hiệu xe sang Đức còn bổ sung camera trên gương chiếu hậu kết hợp dải đèn xi-nhan dạng LED giúp gia tăng khả năng nhận diện cho các phương tiện. Mẫu sedan hạng sang của hãng xe Đức sử dụng cặp đèn hậu vắt từ thân sang phần đuôi đầy ấn tượng với công nghệ LED cùng dải crom giúp BMW 730Li Pure Excellence 2020 liền mạch hơn. Không chỉ vậy, chất liệu crom tiếp tục được sử dụng ở phần cản sau xe kết hợp cùng ống xả đôi mang đến diện mạo cân đối cho 730Li khi nhìn từ phía sau. BMW 730Li Pure Excellence 2020 dù rẻ hơn bản cao cấp nhất đến hơn 1 tỷ đồng nhưng vẫn mang đến cho người dùng Việt khoang cabin sang trọng với những vật liệu cao cấp hàng đầu hiện nay. Dòng BMW 7-Series nói chung và 730 nói riêng đều được trang bị hệ thống đèn viền LED nội thất có thể điều BMW 730Li Pure Excellence 2020 sử dụng ghế da Nappa Exclusive sáng màu giúp khoang cabin thoáng đãng hơn. Hai hàng ghế trên xe đều có khả năng chỉnh điện đa hướng, hàng ghế đầu có trang bị tính năng nhớ 2 vị trí. Bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khả năng điều chỉnh hàng ghế sau vẫn là nét đặc trưng của dòng 7-Series. BMW 730Li 2020 sử dụng động cơ xăng Bi-Turbo, 4 xy-lanh, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Cỗ máy trên sẽ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. BMW 730Li Pure Excellence 2020 được phân phối chính hãng với mức giá 4,999 tỷ đồng và là đối thủ sừng sỏ trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn tại Việt Nam. Video: Chi tiết BMW 7-Series 2020 mới. "đối thủ" Mercedes S-Class.

