BYD gây "choáng ngợp" với dàn ôtô điện hoá tại VMS 2024

Gian hàng BYD Việt Nam tại VMS 2024 đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đậm chất công nghệ “Technology - Green - Future” cùng những sản phẩm vượt trội. Bên cạnh dải sản phẩm quen thuộc, BYD còn mang đến cái nhìn toàn diện về tầm nhìn dài hạn của thương hiệu. Hãng ôtô điện BYD mang đến cho khách tham quan tại VMS 2024 loạt sản phẩm đa dạng, phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau, từ xe gia đình, xe đô thị đến các dòng xe cao cấp phục vụ nhóm khách hàng cao cấp... Đầu tiên phải kể đến BYD Yangwang U8, chiếc SUV điện có nhiều tính năng rất hay ho chẳng hạn như xoay 360 độ tại chỗ, đã được chứng minh ngay tại triển lãm VMS 2024, hay đi ngang như cua, và đặc biệt, tự động kích hoạt chế độ nổi khẩn cấp... Chế độ khẩn cấp trên BYD Yangwang U8 2024 mới giúp cho người ngồi bên trong an toàn và xe cũng không lo bị nước tràn vào khoang lái, động cơ, gây hư hỏng. Công nghệ này được phát triển để cho phép khả năng nổi của xe Yangwang U8. Khi kích hoạt, Yangwang U8 giống như túi khí trong các tình huống như mưa lớn, ngập úng và lội nước băng qua những con đường trong rừng, từ đó mang đến cho người dùng sự an toàn thụ động tối đa trong trường hợp khẩn cấp. Mẫu xe cũng mới lần đầu xuất hiện là DENZA D9 được định vị ở phân khúc MPV hạng sang mang đến trải nghiệm vận hành sang trọng và tiện nghi vượt trội. Được thiết kế cho những khách hàng yêu cầu cao về không gian và sự thoải mái, DENZA D9 sở hữu nội thất rộng rãi với các vật liệu cao cấp cùng hệ thống ghế ngồi điều chỉnh đa hướng, tích hợp chức năng massage. Xe vận hành êm ái nhờ hệ thống động cơ điện hiện đại kết hợp cùng bộ pin Blade vượt trội. Không dừng lại ở đó, DENZA D9 còn sở hữu loạt công nghệ an toàn như phanh khẩn cấp tự động, tự động mở khóa khi xảy ra chạm, kiểm soát thân xe chủ động, nhận diện biển báo giao thông… Bộ đôi sản phẩm vừa ra mắt thị trường Việt Nam là BYD M6 và HAN cũng gây chú ý khi xuất hiện tại VMS 2024. BYD M6 là mẫu MPV gia đình với không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp, nhiều tính năng an toàn và tiết kiệm chi phí sử dụng, lý tưởng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày và kinh doanh dịch vụ. Trong khi đó mẫu sedan BYD HAN nổi bật với thiết kế khí động học và công nghệ tiên tiến. BYD HAN cung cấp khả năng tăng tốc mạnh mẽ, nội thất tinh tế và loạt công nghệ hỗ trợ lái thông minh, đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích tốc độ và sự sang trọng. Cùng với các mẫu xe Dolphin, Atto3 và Seal đại diện cho sự phát triển của thương hiệu, BYD còn trưng bày mô hình pin Blade Battery và khung gầm e-Platform 3.0 tại VMS 2024. Đây là những công nghệ độc quyền của BYD, đại diện cho bước tiến lớn trong ngành ôtô điện, góp phần tăng cường hiệu suất, an toàn và độ tin cậy. Không chỉ gây ấn tượng với dải sản phẩm đa dạng và công nghệ tiên tiến, BYD còn mang đến cho thị trường Việt Nam một tầm nhìn dài hạn về tương lai xanh và bền vững. Việt Nam, với dân số trẻ, nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu cao về các phương tiện giao thông xanh là thị trường đầy tiềm năng cho việc phát triển xe năng lượng mới. Gian hàng BYD tại VMS 2024 không chỉ là nơi trưng bày các mẫu xe điện hiện đại mà còn là sự thể hiện rõ nét tầm nhìn chiến lược của hãng đối với thị trường Việt Nam. Với dải sản phẩm đa dạng, BYD đã cho thấy sự nỗ lực trong cuộc đua xe năng lượng mới và cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm tiên tiến, bền vững và thân thiện với môi trường Video: BYD mang dàn xe hùng hậu đổ bộ Vietnam Motor Show 2024.

