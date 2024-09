Cận cảnh SUV điện BYD Tang sắp về Việt Nam, khoảng 1,3 tỷ

BYD Tang 2024 mới thuộc phân khúc SUV cỡ D, cạnh tranh với Hyundai SantaFe, Kia Sorento, Ford Everest. BYD Tang khi về Việt Nam khả năng chỉ có bản trang bị 1 động cơ, công suất 225 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, dẫn động cầu trước. Mức giá xe điện BYD Tang dự kiến 1,3 tỷ đồng, tương đồng với bản cao của các đối thủ Sau bộ 3 xe Dolphin, Atto 3 và Seal ra mắt khi gia nhập thị trường Việt vào tháng 7/2024, “ông lớn” xe điện Trung Quốc BYD dự kiến sẽ ra mắt thêm xe mới ngay trong tháng 10 tới, một trong số đó là mẫu SUV cỡ D mang tên BYD Tang.BYD Tang về Việt Nam sẽ là sản phẩm có mặt trong phân khúc SUV cỡ D của hãng xe Trung Quốc với cấu hình 3 chỗ ngồi và có kích thước lớn. BYD Tang có chiều dài x rộng x cao là 4.870 x 1.950 x 1.725 mm, trục cơ sở 2.820 mm. Những thông số này khá tương đồng với thế hệ mới của Hyundai Santa Fe mới ra mắt Việt Nam với các thông số tương ứng là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm. Giá bán của BYD Tang tại Trung Quốc là từ 31.200-38.300 USD (768-943 triệu đồng). Khi về Việt Nam, BYD Tang có mức giá dự kiến 1,3 tỷ đồng. Mức giá này sẽ tương đồng với bản cao của các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ như Toyota Fortuner (1,055-1,362 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng), Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng)... Thiết kế của BYD Tang mang dấu ấn đặc trưng của xe điện BYD và giống như bản phóng to của Atto 3. Mặt ca-lăng nối liền đèn pha LED tự động. Ở cột C, hãng xe Trung Quốc sử dụng kính liền lạc ra phía sau. Ở nội thất, vẫn là màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 12,3 inch có thể xoay. Bên cạnh đó là cửa chỉnh điện một chạm, chống kẹt, điều hòa tự động 3 vùng, đèn trang trí nội thất (31 màu). Ở phiên bản 6 chỗ, hai ghế giữa kiểu thương gia với chức năng sưởi, làm mát, massage, tựa đầu chỉnh điện. Do là mẫu xe hướng tới sử dụng gia đình nên BYD Tang khi về VN khả năng chỉ có bản trang bị 1 động cơ, công suất 225 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, dẫn động cầu trước. Xe sử dụng pin 90,3 kWh có tầm hoạt động 530 km. Giá bán chính thức của BYD Tang tại thị trường Việt Nam sẽ được công bố khi ra mắt chính thức trong thời gian tới. Tuy nhiên nếu vẫn giữ mức giá 1,3 tỷ đồng sẽ rất khó để khách hàng Việt xuống tiền cho mẫu SUV điện này của BYD bởi trong tầm tiền này họ có nhiều lựa chọn thực dụng và linh động hơn. Video: Xem chi tiết SUV điện BYD Tang sắp về Việt Nam.

