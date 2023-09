BMW tại Việt Nam tiếp tục giảm giá, nhiều nhất gần 1 tỷ đồng

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang BMW X7 2023.

Từ giữa tháng 8/2023, các đại lý BMW đã áp dụng nhiều chương trình kích cầu, giảm giá tới hàng trăm, thậm chí là cả tỷ đồng dành cho các mẫu xe có số VIN 2021, 2022. Mức giảm giữa các đại lý là không giống nhau vì tùy thuộc vào lượng xe tồn cũng như chính sách bán hàng của từng đơn vị cụ thể. Từ đó, dẫn đến sự chênh lệch về bảng giá xe BMW chính hãng tại các đơn vị bán hàng trên cùng một khu vực.

Hiện ở mỗi đại lý BMW đều có các mức giá khác nhau, đang chú ý có mẫu xe BMW 320 Sportline bán ra khoảng từ 1,279 - 1,295 tỷ đồng cho bản 2021 và từ 1,284 - 1,335 tỷ đồng đối với bản 2022. Hiện mức giá này đều thấp hơn so với thời điểm mới ra mắt thị trường (1,629 tỉ đồng) hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ BMW 320 Sportline giảm giá mạnh, mà phiên bản cao cấp nhất 330i M Sport 2021 cũng đang được đại hạ giá về mức chỉ còn 1,629 tỉ đồng và là 1,639 tỉ đồng với xe 2022, tức giảm tới 870 triệu đồng so với xe nhập khẩu ở thời điểm 2021 (2,499 tỷ đồng).

Mức giảm giá BMW 520i tiêu chuẩn VIN 2022 ở đợt sale lớn này cũng mạnh hơn khi chỉ còn 1,869 tỷ đồng, giảm thêm 20 triệu đồng so với hồi tháng 7 trước đó (1,889 tỷ đồng) và giảm tới 630 triệu đồng so với con số 2,499 tỷ đồng trong năm 2022. Giá xe 520i M Sport 2022 cũng đang được chào bán ở mức 2,255 tỷ đồng, giảm thêm 44 triệu so với tháng trước (2,299 tỷ đồng) và tới 714 triệu so với khi còn nhập khẩu nguyên chiếc (2,969 tỷ đồng).

Những chiếc xe BMW X5 2022 tồn kho hiện đang được phía đại lý chào bán từ 3,369 - 3,685 tỷ đồng, giảm thêm 54 - 60 triệu so với tháng trước và tới gần 700 triệu so với mức niêm yết.

Dù ở bản nâng cấp giữa vòng đời đã được cập nhật từ tháng 4/2023 nhưng đến nay lượng xe BMW X7 2022 lưu kho vẫn còn và được đại lý chào bán với giá 5,569 tỷ đồng cho bản M Sport; 6,399 tỷ đồng cho bản Pure Excellence. Nhờ vậy, khách mua xe X7 2022 lúc này sẽ tiết kiệm được khoản tài chính từ 530 - 900 triệu đồng so với thời điểm đầu năm.

Có thể thấy, đây là một trong những đợt ưu đãi giá lớn nhất từ đầu năm đến nay được đại lý áp dụng cho các dòng xe BMW tồn kho. Động thái này mở ra cơ hội sở hữu xe sang giá cực tốt dành cho người Việt. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm săn sale ôtô tốt nhất năm mà khách hàng không nên bỏ lỡ.