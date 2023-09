Bentley Continental GTC Mansory Vitesse “khoác áo” hai tông màu độc nhất

Mansory là hãng độ xe danh tiếng đến từ Upper Palatinate, Đức được thành lập vào năm 1989. Hãng độ xe đến từ nước Đức chỉ tuỳ chỉnh trên các mẫu xe hạng sang như Aston Martin, Rolls-Royce, Bugatti, Ferrari hay Bentley siêu sang. Đến với Mansory những chiếc siêu xe, xe sang được đầu tư kỹ lưỡng từ kiểu dáng, thiết kế ngoại thất đến những chi tiết nhỏ trong khoang nội thất. Ngoài ra, động cơ xe cũng được hãng độ danh tiếng nâng hiệu suất lên để trở thành “xế khủng”. Mansory đã từng công bố “tác phẩm” được tuỳ chỉnh trên chiếc Bentley Continental GTC Cabriolet bản Vitesse. Dáng chú ý, Continental GTC Mansory Vitesse chỉ có duy nhất 1 chiếc trên toàn cầu, đây là dự án độc đáo được Mansory dành riêng cho một khách hàng đặc biệt. Điểm đặc biệt của chiếc Bentley Continental GTC Mansory Vitesse mui trần nằm ở màu sơn ngoại thất hai tông màu vàng – đen phối theo bề ngang thân xe. Nếu để ý kỹ chúng ta có thể thấy, màu sắc của chiếc Bentley không được phân chia đồng đều. Màu vàng ở ngoại thất chiếm diện tích nhiều hơn một chút so với màu đen. Trên nền sơn đen, xe sẽ có các chi tiết màu vàng làm điểm nhấn, ngược lại trên nền sơn vàng Bentley Continental GTC Mansory Vitesse cũng có các điểm đen nhấn nhá. Ngoài màu sơn ngoại thất độc đáo, Bentley Continental GTC Mansory Vitesse còn được bổ sung thêm nhiều chi tiết khí động học. Ở phần đầu xe, chiếc grand tourer mui trần hạng sang thể thao hơn với thiết kế cản trước và nắp capo mới. Lưới tản nhiệt mắt cáo được thay bằng thiết kế các thanh nan dọc. Trong khi đó ở phía đuôi xe, Bentley Continental GTC Mansory Vitesse ấn tượng hơn khi được trang bị cánh gió đuôi, ống xả chia đôi mới, khuếch tán gió cỡ lớn,... . Xe sử dụng bộ mâm đúc thể thao BY5 kích thước 22 inch. Hệ thống treo cũng được nâng cấp giúp hạ thấp chiều cao thêm 20 - 30 mm. Tương tự như ngoại thất, cách phối màu hai tông vàng – đen cũng được Mansory áp dụng ở bên trong khoang cabin. Hãng độ Đức rất chú trọng trong việc tạo ra sự tương phản giữa hai màu sắc. Cụ thể, ghế lái bọc da màu vàng sẽ đi kèm với dây đai an toàn màu đen tương phản và ngược lại. Hàng ghế sau cũng được phối màu tương tự. Ốp cửa và vô-lăng đều được bọc da màu vàng. Bảng điều khiển trung tâm còn được hãng độ Đức gắn thêm logo Mansory với dòng chữ "One of One". Giống với những dự án trước, Mansory cho phép khách hàng tùy biến tất cả những chi tiết nội thất theo ý thích cá nhân, bao gồm chất liệu, màu sắc, ốp nội thất, đường chỉ may... Bên cạnh những thay đổi rõ ràng về ngoại thất và nội thất, hãng độ Đức cũng tinh chỉnh thêm cả “trái tim” của chiếc grand tourer. Cụ thể, động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L đã được nâng cấp lên sức mạnh tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.020 Nm. Nguyên bản, Bentley Continental GTC thế hệ thứ 3 chỉ có công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Bentley Continental GTC Mansory Vitesse có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,3 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 332 km/h.



Video: Chi tiết Bentley Continental GTC Mansory Vitesse màu độc.





