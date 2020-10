BMW M4 phiên bản thời trang đặc biệt giới hạn chỉ 150 chiếc

Ra mắt vào cuối tháng 9 vừa qua, BMW M3 và BMW M4 thế hệ mới đã tạo nên nhiều luồng tranh cãi dữ dội trong giới chơi xe vì thiết kế lưới tản nhiệt lớn bất thường. Thiết kế này được cho rằng để chiều lòng thị trường tỷ dân Trung Quốc. Nhằm tạo hình ảnh thân thiện hơn với giới trẻ, hãng xe đến từ Đức đã kết hợp cùng thương hiệu thời trang đến từ New York - Kith, để tạo ra phiên bản đặc biệt M4 Competition x Kith với số lượng giới hạn 150 chiếc. Đặc biệt, buổi ra mắt tại Brooklyn có sự góp mặt của cả 2 mẫu xe BMW M4 Design Study by Kith và M3 E30. Cả 2 đều sở hữu màu ngoại thất Đỏ Cinnabar Red, màu sơn này hiện nay không còn nằm trong danh mục lựa chọn của BMW. Khách hàng có thể đặt hàng kể từ ngày 23/10. Đồng thời, Kith cũng tung ra bộ sưu tập thời trang kết hợp với thương hiệu BMW M với 2 mẫu xe chủ đạo là M4 G82 và M3 E30 trên website cũng như các cửa hàng tại New York. Logo M4 Competition ở nắp khoang hành lý giờ đây được thay thế bởi logo Kith với họa tiết 3 vạch màu tương đồng. Một số chi tiết khác cũng mang sự kết hợp với Kith như logo tại mũi xe, giờ được trang trí thêm dòng chữ "KITH - Established 2011 - 2021 in partnership with BMW - M4 Competition" cùng nền là 3 màu truyền thống của BMW M. Phiên bản đặc biệt này có 3 lựa chọn màu ngoại thất, bao gồm Frozen Black, Frozen Dark Silver và Frozen Brilliant White, vốn từng được sử dụng trên model M3 E30. Một trong những điểm nhấn nổi bật trên phiên bản này là phần mui được làm từ sợi carbon với logo Kith kích thước lớn màu bạc. Xe được trang bị kẹp phanh M Compound màu đỏ với logo M. Đi kèm với đó là bộ mâm đúc 826M với 2 tông màu, kích thước 19 inch ở cầu trước và 20 inch ở cầu sau. Nội thất của xe cũng được thay đổi theo hướng độc đáo và phá cách hơn các phiên bản tiêu chuẩn. Bộ ghế thể thao M Carbon bọc da Merino cao cấp được phối 3 tông màu chủ đạo là Đỏ, Xanh và Đen. Logo Kith cũng được xử lý bề mặt nổi trên tựa tay trung tâm cũng như tựa đầu các ghế. Logo Kith phong cách BMW M cũng được tìm thấy tại khu vực điều khiển trung tâm cũng như mặt lưng hàng ghế trước. Về mặt vận hành, phiên bản đặc biệt này vẫn sở hữu những thông số tương tự BMW M4 Competition Coupé. Cụ thể, M4 Competition sử dụng khối động cơ 6 xilanh thẳng hàng mã S58 với công nghệ TwinPower Turbo mới nhất của BMW M GmbH. Công suất cực đại của khối động cơ này vào khoảng 510 mã lực và mô men xoắn tối đa 650 Nm. Hộp số tiêu chuẩn của M4 Competition là loại 8 cấp M Steptronic Drivelogic. M4 Competition x Kith có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,9 giây, và đạt tốc độ 200 km/h sau 12,5 giây. BMW M4 được trang bị hệ dẫn động mới M xDrive và bộ vi sai cầu sau Active M. Trong quá trình vận hành bình thường, xe sẽ ưu tiên sử dụng cầu sau. Khi cần thêm độ bám, mô-men xoắn sẽ được truyền đến bánh trước để tăng thêm lực kéo. Hệ dẫn động này có ba chế độ khác nhau bao gồm 2WD, 4WD và 4WD Sport. Ở chế độ 2WD, người dùng có thể tắt hệ thống kiểm soát ổn định và trải nghiệm rõ cảm giác của hệ dẫn động cầu sau, không hề có sự can thiệp của hệ thống điện tử nào. Một số trang bị tiêu chuẩn khác trên xe như hệ thống phanh M Compound, mâm đúc M, ghế bucket seat M Carbon, gói ngoại thất M Carbon, hệ thống đèn pha BMW Laserlight, gói ngoại thất BMW Individual Shadowline, gói nội thất sử dụng sợi carbon với các phím điều khiển được mạ điện. Phiên bản đặc biệt này sẽ đến tay các khách hàng tiềm năng sớm nhất vào mùa hè năm sau. Giá xe BMW M4 Competition x Kith hiện chưa được công bố. Video: Giới thiệu BMW M4 Competition x Kith phiên bản đặc biệt.

