BMW M3 sẽ góp mặt trong đội hình cảnh sát hoàng gia Malaysia?

Trong một vài năm trở lại đây, lực lượng cảnh sát hoàng gia Malaysia liên tục được Chính phủ đầu tư mạnh tay về phương tiện di chuyển với dàn mô tô phân khối lớn cực khủng. Do đó, những hình ảnh về chiếc BMW M3 thế hệ mới đeo bộ tem “Polis High Performance” ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng nước này về một thương vụ “mạnh tay” khác giữa lực lượng cảnh sát hoàng gia và thương hiệu xe sang Đức.

Tuy nhiên, chiếc sedan hiệu suất cao này chỉ đơn giản là được trang trí để góp mặt vào một bộ phim mới. Mặc dù BMW Malaysia không tiết lộ thông tin cụ thể, nhưng có thể phỏng đoán chiếc BMW M3 bản cảnh sát này sẽ xuất hiện trong bộ phim Polis Evo 3 hoặc The Catcher.

Theo giới báo chí nước này, việc BMW M3 Polis High Performance góp mặt trong The Catcher có vẻ khả thi hơn vì đây là bộ phim có mức đầu tư cao nhất trong lịch sử điện ảnh Malaysia. Với kinh phí lên đến 50 triệu RM (khoảng 272 tỷ đồng), bộ phim này khắc họa lại lối sống và văn hóa độ xe ở Malaysia.

Có đến hơn 500 siêu xe được xác nhận là xuất hiện xuyên suốt The Catcher, do đó BMW M3 rất có thể sẽ có mặt trong danh sách này. Con số 500 siêu xe này ngay lập tức xác lập một kỷ lục thế giới mới, bộ phim cũng đồng thời được kỳ vọng sẽ vượt mặt cả series Fast & Furious. Theo kế hoạch, The Catcher sẽ bắt đầu bấm máy vào năm sau, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2023.