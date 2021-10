Đánh giá Wuling Asta 2021 của Trung Quốc chỉ 245 triệu đồng

Wuling Asta 2021 mới là mẫu SUV cỡ C ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Trung Quốc vào tháng 9 vừa qua. Điểm nhấn của mẫu xe ôtô Trung Quốc này chính là giá bán siêu rẻ, dao động từ 69.800 - 99.800 Nhân dân tệ (khoảng 245 - 351 triệu đồng). Sau khi xem giá bán này, nhiều người có thể sẽ cho rằng "của rẻ là của ôi". Tuy nhiên, qua lái thử thực tế thì Wuling Asta 2021 siêu rẻ lại được đánh giá là "không đến nỗi tệ". Mới đây, kênh YouTube chuyên đánh giá xe Trung Quốc Wheelsboy đã lái thử một chiếc Wuling Asta 2021. Theo Wheelsboy, có thể thấy mẫu xe SUV Wuling Asta 2021 được trang bị logo màu bạc mới trên lưới tản nhiệt. Được biết, Wuling dùng logo màu bạc thay vì đỏ như thông thường nhằm ám chỉ việc Asta là sản phẩm cao cấp hơn của họ. Điều này có vẻ không thực sự ăn nhập với cái giá của Wuling Asta mới. Theo đánh giá của Wheelsboy, mẫu SUV cỡ C này sở hữu thiết kế ngoại thất khá bảo thủ nhưng đẹp mắt, gợi liên tưởng đến xe Skoda. Bên sườn, Wuling Asta 2021 không hề có nóc dốc dần về phía sau như xe coupe. Có vẻ như thương hiệu Wuling không muốn chạy theo xu hướng hiện tại của làng ô tô thế giới khi thiết kế mẫu xe này. Do đó, Wuling Asta 2021 sở hữu thiết kế nóc mang phong cách của SUV truyền thống. Mở cửa cốp của Wuling Asta 2021, chúng ta sẽ thấy khoang hành lý khá rộng rãi. Tuy nhiên, sàn của khoang hành lý lại nằm cao vì bên dưới là lốp dự phòng của xe. Đặc biệt, ống xả của Wuling Asta 2021 được giấu khá kín bên dưới cản sau. Thậm chí, hãng Wuling còn không trang bị đầu ống xả giả như xu hướng thịnh hành hiện nay - thiết kế này khiến Wuling Asta 2021 trông như ôtô điện khi nhìn từ phía sau. Mở cửa cốp của Wuling Asta 2021, chúng ta sẽ thấy khoang hành lý khá rộng rãi. Tuy nhiên, sàn của khoang hành lý lại nằm cao vì bên dưới là lốp dự phòng của xe. Theo đánh giá của Wheelsboy, vật liệu ở khoang hành lý tạo cảm giác rẻ tiền. Dù sao thì chúng ta cũng không thể mong đợi nhiều ở mẫu xe có giá cao nhất chỉ 351 triệu đồng như Wuling Asta 2021. Wheelsboy đánh giá hãng Wuling đã làm khá tốt nội thất của xe. Bên trong mẫu xe này có một số chi tiết tạo cảm giác cao cấp như ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng với kích thước 10,25 inch. Khi dùng thử, giao diện người dùng của màn hình trung tâm khá ổn. Tuy nhiên, màn hình này có một nhược điểm lớn là bị lóa khiến người dùng nhiều lúc không nhìn thấy gì. Trong khi đó, ở cụm điều khiển trung tâm, xe có nhiều chỗ trống để đựng đồ đạc hoặc cốc. Xe có khay sạc không dây nhưng có vẻ như được dùng để sạc khóa thông minh hơn là điện thoại. Ngoài ra, xe còn có một hàng nút bấm cơ học được đánh giá là sắp xếp hiệu quả và dễ sử dụng. Vì là xe giá rẻ nên Wuling Asta 2021 có nhiều chi tiết làm bằng nhựa cứng trong nội thất nhưng độ hoàn thiện lại không tệ. Trong khi đó, hàng ghế sau của xe mang lại cảm giác rất thoải mái cho người ngồi. Tất nhiên, vẫn có một điểm trừ là sàn của xe khá cao, làm giảm sự thoải mái của người ngồi ở bên trái và bên phải của ghế sau. Chưa hết, hàng ghế sau của Wuling Asta 2021 còn thực sự rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lên đến 2.750 mm và nóc không dốc về phía sau. Điều khiến phóng viên Wheelsboy ngạc nhiên hơn là ghế sau của xe có thể điều chỉnh ngả về phía trước hoặc sau. Ngoài ra, hàng ghế sau còn có cả bệ tì tay trung tâm tích hợp hộc đựng cốc. Đây là những điều hiếm thấy ở xe giá rẻ như Wuling Asta 2021. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Asta 2021 là khối động cơ khá quen thuộc vì được dùng cho nhiều mẫu xe khác như Baojun Valli hay Wuling Hongguang Plus. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Với khối động cơ trên, Wuling Asta 2021 đương nhiên không thể mang đến cảm giác dính lưng vào ghế khi tăng tốc cho người lái. Thậm chí, phóng viên Wheelsboy còn dùng từ "rất, rất chậm" khi miêu tả về mẫu xe này. Đây có lẽ là một trong những lý do vì sao Wuling Asta 2021 lại rẻ đến thế. Không chỉ chậm, Wuling Asta 2021 còn có cảm giác lái kém tinh tế và khá ồn khi vận hành. Cảm giác khi ôm cua của xe cũng không được phóng viên Wheelsboy đánh giá cao. Tương tự người anh em cùng thương hiệu Wuling Hongguang Plus, mẫu SUV này mang đến cảm giác bồng bềnh khi chạy trên những đoạn đường xóc... Tuy nhiên về tổng thể, nó vẫn có thể vẫn tạm chấp nhận được so với tầm giá. Video: Đánh giá Wuling Asta 2021 của phóng viên kênh Wheelsboy.

