Piech GT - siêu xe điện "mượt" như Aston Martin bán ra năm 2024

Để chứng minh concept Mark Zero EV 2019 không chỉ là một chiếc xe trưng bày một lần rồi thôi, công ty khởi nghiệp siêu xe điện Piech Automotive mới đây có thông báo rằng mẫu xe thể thao phong cách Aston Martin của họ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trước khi ra mắt vào năm 2024. Giờ đây được gọi là Piech GT chạy điện, chiếc coupe 2 chỗ này có kích thước tương tự như một chiếc Porsche 911, một chi tiết hợp lý bởi ông cố của nhà sáng lập Toni Piech chính là Ferdinand Porsche. Chiếc xe có những chi tiết thiết kế khiến người nhìn liên tưởng đến Aston Martin Vantage, và nó trông có vẻ đơn giản đến bất ngờ cho dù trang bị một hệ truyền động điện công nghệ cao. Piech GT có trang bị một mô tơ điện ở trục trước, và một cặp mô tơ nữa ở phía sau để sản sinh công xuất kết hợp 600 mã lực, đủ để gia tốc từ 0 đến 100 km/h trong dưới 3 giây, đạt 200 km/h trong dưới 9 giây. Đó có thể là một ước tính thận trọng, vì Piech gợi ý rằng trọng lượng không tải của xe chỉ khoảng 1800 kg, làm cho nó nhẹ hơn đáng kể so với hầu hết các xe điện khác. Piech tuyên bố rằng hiệu suất vận hành nói trên là nhờ vào công nghệ “túi pin” trọng lượng nhẹ từ công ty Trung Quốc Desten, khiến bộ pin nhẹ hơn, chạy mát hơn, và có thể được sạc nhanh hơn so với các giải pháp thay thế thông thường. Công ty cho biết mẫu GT của họ sẽ có thể được sạc từ 0 đến 80% chỉ trong 8 phút, và cung cấp phạm vi di chuyển 500 km theo chu kỳ WLTP khi sạc đầy. Piech GT có kích thước dài 4.432 mm, rộng 1.991 mét mét, và có tỷ lệ phân bổ trọng lượng thiên về phía sau là 40/60. Bộ la-zăng phía trước của nó có kích thước 20 inch, trong khi la-zăng sau lớn hơn 1 inch. Bộ pin của xe được đặt ở vị trí trung tâm – trục sau thay vì dưới sàn để giúp phân bổ trọng lượng tốt hơn và cho phép một vị trí ngồi lái thấp. Piech cho biết kiến trúc của mẫu xe điện này là hoàn toàn linh hoạt, vì vậy có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với các ứng dụng khác, đồng thời công khai thừa nhận rằng công ty cũng đang phát triển một mẫu SUV và một mẫu sedan thể thao nữa. Piech GT sẽ được chế tạo bởi một nhà sản xuất châu Âu hiện vẫn giấu tên với sản lượng 1200 chiếc/năm trong năm sản xuất đầu tiên, và công ty Thụy Sĩ có kế hoạch bán nó ở châu Âu, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ năm 2024. Trước mắt, chúng ta vẫn chưa có thông tin nào về giá xe Piech GT 2024, nhưng có thể dự đoán là mẫu coupe điện bóng bẩy, hiệu suất cao này sẽ không rẻ. Video: Chi tiết siêu xe Piech GT 2024 chạy điện hoàn toàn mới.

