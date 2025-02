BMW iX 2025 từ hơn 1,8 tỷ đồng, chạy 502 km/lần sạc

Theo đó, BMW iX 2025 mới không chỉ được nâng cấp về thiết kế và trang bị nội thất mà còn được bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới mang tên xDrive45, bên cạnh hai bản cao cấp hơn là xDrive60 và M70. Ở lần “lên đời” này, tất cả các phiên bản của BMW iX 2025 đều được nâng cấp sức mạnh động cơ. Cụ thể, xe SUV điện BMW iX xDrive45 2025 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive cùng với hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu xe, cho công suất tối đa 402 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,9 giây. Quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy của phiên bản này là 502 km. Phiên bản xDrive60 sở hữu công suất tối đa 516 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h là 4,4 giây và tốc độ tối đa 200 km/h. Phiên bản cao cấp nhất M70 có công suất lên tới 650 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,6 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Không chỉ nâng cấp về hiệu suất, BMW iX 2025 còn được cải thiện phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy. Cụ thể, bản xDrive60 có thể di chuyển tối đa 547 km (tăng 48 km so với trước), trong khi bản M70 cũng được cải thiện tầm vận hành lên 486 km. Ngoại thất của BMW iX 2025 cũng được cải thiện đáng kể với hệ thống đèn LED ẩn, tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt vào ban đêm trên lưới tản nhiệt. Khu vực cản trước và sau của xe cũng được tinh chỉnh nhìn gọn gàng và thuận mắt hơn. Ở bản M70 cao cấp, lưới tản nhiệt được thiết kế hầm hố mang phong cách của các dòng xe hiệu suất cao như BMW M3 và M4, đi kèm với gói ngoại thất Shadowline. Bản này cũng được trang bị ốp gương chiếu hậu màu đen, mâm hợp kim đặc biệt và tùy chọn mâm lên tới 23 inch. Trong khi đó, hai bản thấp hơn vẫn sử dụng mâm hợp kim 20 inch, đi kèm tùy chọn nâng cấp lên 21 hoặc 22 inch. Về nội thất, khoang cabin của BMW iX 2025 vẫn giữ thiết kế đặc trưng với màn hình cong chạy hệ điều hành Operating System 8.5. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, xe có bộ ghế New M Multi-Function là trang bị tiêu chuẩn cho bản M70. Loại ghế này đã được cải tiến với tựa lưng rộng hơn và tính năng làm mát chủ động. Hãng xe Đức còn cung cấp nhiều tùy chọn chất liệu bọc ghế, từ giả da Sensatec đến da tự nhiên Amido và da Castanea cao cấp cho xe. Chưa hết, BMW iX 2025 còn có hệ thống bơm nhiệt hiệu suất cao, giúp tận dụng nhiệt thừa từ hệ truyền động, pin và không khí xung quanh để sưởi ấm nội thất. Công nghệ này không chỉ giúp duy trì sự thoải mái cho hành khách mà còn góp phần làm ấm pin, từ đó kéo dài quãng đường di chuyển. Tùy thuộc vào từng phiên bản và thị trường, BMW iX 2025 có thể được trang bị hệ thống tự hành level 2+ bao gồm các tính năng như: hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc có thể hoạt động ở dải tốc độ tối đa 130km/h, hỗ trợ đổi làn đường chủ động thông qua cử chỉ mắt, hỗ trợ đỗ xe nâng cao, hỗ trợ đỗ xe thông qua điện thoại thông minh, Active Cruise Control với Stop and Go ở tốc độ tối đa 180km/h, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường... Theo kế hoạch, mức giá xe BMW iX 2025 sẽ được bán tại Mỹ dao động từ 75.100 - 111.500 USD (tương đương 1,883 - 2,796 tỷ đồng). Dự kiến, xe sẽ được bàn giao cho khách hàng vào nửa cuối năm nay. VIdeo: Giới thiệu mẫu xe SUV điện BMW iX 2025.

Theo đó, BMW iX 2025 mới không chỉ được nâng cấp về thiết kế và trang bị nội thất mà còn được bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới mang tên xDrive45, bên cạnh hai bản cao cấp hơn là xDrive60 và M70. Ở lần “lên đời” này, tất cả các phiên bản của BMW iX 2025 đều được nâng cấp sức mạnh động cơ. Cụ thể, xe SUV điện BMW iX xDrive45 2025 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive cùng với hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu xe, cho công suất tối đa 402 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,9 giây. Quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy của phiên bản này là 502 km. Phiên bản xDrive60 sở hữu công suất tối đa 516 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h là 4,4 giây và tốc độ tối đa 200 km/h. Phiên bản cao cấp nhất M70 có công suất lên tới 650 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,6 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Không chỉ nâng cấp về hiệu suất, BMW iX 2025 còn được cải thiện phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy. Cụ thể, bản xDrive60 có thể di chuyển tối đa 547 km (tăng 48 km so với trước), trong khi bản M70 cũng được cải thiện tầm vận hành lên 486 km. Ngoại thất của BMW iX 2025 cũng được cải thiện đáng kể với hệ thống đèn LED ẩn, tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt vào ban đêm trên lưới tản nhiệt. Khu vực cản trước và sau của xe cũng được tinh chỉnh nhìn gọn gàng và thuận mắt hơn. Ở bản M70 cao cấp, lưới tản nhiệt được thiết kế hầm hố mang phong cách của các dòng xe hiệu suất cao như BMW M3 và M4, đi kèm với gói ngoại thất Shadowline. Bản này cũng được trang bị ốp gương chiếu hậu màu đen, mâm hợp kim đặc biệt và tùy chọn mâm lên tới 23 inch. Trong khi đó, hai bản thấp hơn vẫn sử dụng mâm hợp kim 20 inch, đi kèm tùy chọn nâng cấp lên 21 hoặc 22 inch. Về nội thất, khoang cabin của BMW iX 2025 vẫn giữ thiết kế đặc trưng với màn hình cong chạy hệ điều hành Operating System 8.5. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, xe có bộ ghế New M Multi-Function là trang bị tiêu chuẩn cho bản M70. Loại ghế này đã được cải tiến với tựa lưng rộng hơn và tính năng làm mát chủ động. Hãng xe Đức còn cung cấp nhiều tùy chọn chất liệu bọc ghế, từ giả da Sensatec đến da tự nhiên Amido và da Castanea cao cấp cho xe. Chưa hết, BMW iX 2025 còn có hệ thống bơm nhiệt hiệu suất cao, giúp tận dụng nhiệt thừa từ hệ truyền động, pin và không khí xung quanh để sưởi ấm nội thất. Công nghệ này không chỉ giúp duy trì sự thoải mái cho hành khách mà còn góp phần làm ấm pin, từ đó kéo dài quãng đường di chuyển. Tùy thuộc vào từng phiên bản và thị trường, BMW iX 2025 có thể được trang bị hệ thống tự hành level 2+ bao gồm các tính năng như: hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc có thể hoạt động ở dải tốc độ tối đa 130km/h, hỗ trợ đổi làn đường chủ động thông qua cử chỉ mắt, hỗ trợ đỗ xe nâng cao, hỗ trợ đỗ xe thông qua điện thoại thông minh, Active Cruise Control với Stop and Go ở tốc độ tối đa 180km/h, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường... Theo kế hoạch, mức giá xe BMW iX 2025 sẽ được bán tại Mỹ dao động từ 75.100 - 111.500 USD (tương đương 1,883 - 2,796 tỷ đồng). Dự kiến, xe sẽ được bàn giao cho khách hàng vào nửa cuối năm nay. VIdeo: Giới thiệu mẫu xe SUV điện BMW iX 2025.