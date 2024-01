BMW i8 độc nhất thế giới với động cơ 16 xy-lanh, gần 900 mã lực

Đội đua Edlinger vừa giới thiệu chiếc BMW i8 phiên bản độ thân rộng độc nhất thế giới. Thiết kế đặc biệt giúp chiếc xe có thể thi đấu trong các thể thức leo đèo tính giờ. Ngoại thất của chiếc BMW i8 độ siêu khủng này được thiết kế bởi giả lập máy tính kết hợp công nghệ in 3D. Hơn 300 kg vi sợi hay 400 m2 sợi carbon đã được sử dụng làm khuôn kết cấu. Điều này giúp khối lượng của chiếc xe chỉ khoảng 1.000 kg. Các đường nét mềm mại quen thuộc trên chiếc BMW i8 đã được thay thế bằng nhiều chi tiết ngoại thất hầm hố, tương tự các gói độ thân rộng của Liberty Walk. Cơ cấu cửa cánh bướm vẫn được giữ lại. Xe được trang bị khuếch tán gió cản sau và cánh gió khí động học cỡ lớn. Hệ thống ống xả được làm từ chất liệu titanium, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng được nhu cầu từ 4 động cơ I4 độc lập từ mẫu BMW HP4. Khoang lái của chiếc BMW i8 được thiết kế theo các mẫu xe thuộc thể thức LMP1. Không gian này được bổ sung thêm các hộp giảm chấn bằng chất liệu sợi carbon gia cường CFRP cùng lớp lưới hợp kim nhôm dạng tổ ong, giúp tối ưu sự an toàn cho người lái khi xảy ra va chạm. Các tính năng của xe có thể được điều khiển bởi loạt phím chức năng tại vô lăng và bảng điều khiển trung tâm. Người lái có thể theo dõi các thông số quan trọng thông qua bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số. BMW i8 nguyên bản được trang bị động cơ 3 xy-lanh 1.5L, công suất 231 mã lực. Kết hợp cùng động cơ điện 131 mã lực, mẫu xe thể thao hybrid này có công suất tối đa 362 mã lực và mô-men xoắn 570 Nm. Phiên bản từ năm 2018 trở đi có công suất tối đa 374 mã lực. Chiếc xe của đội đua Edlinger đã lược bỏ hoàn toàn cơ cấu hybrid để thay thế bằng cụm 4 động cơ 4 xy-lanh 1.0L từ mẫu siêu môtô BMW HP4. Sử dụng nhiên liệu e-fuel, công suất của chiếc i8 này lên đến 880 mã lực. Ngoài ra, chiếc xe này còn được nâng cấp hệ thống treo 3 lò xo với phuộc nhún xuyên thanh của thương hiệu Sachs ở cả cầu trước và cầu sau. Kết cấu đặc biệt này giúp tối ưu lực ép xuống mặt đường khi thi đấu. Để có thể kiểm soát sức mạnh của chiếc i8 này, các kỹ sư đã trang bị hệ thống kẹp phanh tích hợp 6 piston tại cầu trước và 4 piston tại cầu sau. Đĩa phanh gốm của xe được chế tác để tương tích với hệ thống ABS của Continental. Cơ chế này được điều khiển qua 12 bộ kiểm soát, vốn có thể được lập trình độc lập. Các tín hiệu phức tạp này được truyền tải thông qua 8 hệ thống bus dữ liệu và hơn 1.000 kênh đo đạc được sử dụng để phân tích và điều khiển chiếc xe. Chiếc BMW i8 độ từ superbike BMW HP4 này sẽ tham gia cùng đội đua Edlinger tại các chặng Performance Class 1, Time Attack Masters... Dự kiến, mẫu xe đặc biệt này cũng sẽ góp mặt tại sự kiện Goodwood Festival of Speed vào tháng 7 năm nay. Video: Thợ Việt tự thiết kế, độ widebody không đụng hàng cho BMW i8.

