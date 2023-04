Ngày nay, những chiếc chìa khóa cơ bằng kim loại dùng để nổ máy đang dần được thay thế bằng nút bấm khởi động hoặc sử dụng chìa khóa bấm cầm tay. Thế nhưng, BMW dường như đã đạt được bước tiến lớn hơn. Hiện nay, một số chủ sở hữu xe BMW có thể sử dụng điện thoại Android để dùng ứng dụng Digital Key Plus của BMW, biến điện thoại của mình thành một chiếc chìa khóa thông minh di động. BMW cập nhật tính năng mở khóa thông minh trên điện thoại Android.

Với công nghệ chìa khóa thông minh trên điện thoại của BMW, chủ sở hữu có thể sử dụng các chức năng cơ bản như mở/khóa xe và khởi động động cơ. Trong một cuộc họp báo, BMW chia sẻ rằng, công nghệ siêu băng thông rộng (UWB) của họ cho phép cung cấp tín hiệu vô tuyến cục bộ với khả năng bảo mật tốt hơn. Hệ thống đã được tinh chỉnh với Google và các đối tác khác của BMW, theo đó nguy cơ bị “chặn sóng” hoặc bị gây nhiễu tín hiệu gần như bị loại bỏ.

Hệ thống Digital Key của BMW thực chất đã có mặt trên thị trường vài năm nay, tuy nhiên phiên bản “Plus” này đã giúp một số chức năng trở thành “tự động hóa”. Cụ thể, thay vì đặt điện thoại lên khay sạc không dây để khởi động xe như trước, nay bạn có thể mang điện thoại ở bất kỳ đâu trên người mà vẫn có thể khởi động được xe. Tương tự, các chức năng tự động khác của xe hoàn toàn có thể được thiết lập bởi chủ xe như đèn chiếu sáng hoạt động khi đến gần xe.