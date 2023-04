Bộ Công Thương đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô

Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch, nguy cơ suy thoái kinh tế đang hiện hữu, tác động nghiêm trọng đến các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô và toàn nền kinh tế.

Tổng hợp báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hyundai TC Motor và VinFast cho thấy trong tháng 1 giảm tới 60% so với tháng 12/2022 và giảm 54% so với cùng kỳ 2022. Trong 3 tháng đầu năm nay, doanh số bán hàng toàn thị trường ôtô là 77.090 xe, giảm 31% so với cùng kỳ 2022.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất trong nước và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trước tình hình doanh số giảm mạnh, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam đều đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua sắm phương tiện.

Tuy nhiên Bộ Công Thương cho rằng nếu chỉ dựa vào các chính sách riêng lẻ của từng doanh nghiệp thì sẽ không đủ để kéo thị trường ôtô tăng trưởng trở lại một cách ổn định và bền vững. Do đó, Bộ Công Thương cho rằng việc áp dụng giảm 50% phí trước bạ với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2023 là cần thiết.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã tiếp nhận văn bản của VAMA, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Công ty CP Tập đoàn Thành Công, các tỉnh Quảng Nam và Ninh Bình về việc ban hành chính sách giảm lệ phí trước bạ cho khách hàng, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, duy trì nguồn thu ngân sách.

Bộ Công Thương cho rằng việc áp dụng giảm 50% phí trước bạ với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2023 là cần thiết.

Bên cạnh chính sách giảm lệ phí trước bạ, Bộ Công Thương cũng ủng hộ phương án gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước mà bộ Bộ Tài Chính vừa đề xuất. Tuy nhiên, Bộ cũng đề nghị bổ sung thêm phương án gia hạn thuế phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10/2023 chậm nhất là 20/12/2023 để hỗ trợ doanh nghiệp. Trước đó, Bộ Tài Chính dự tính gia hạn thuế này cho kỳ tính thuế phát sinh tháng 6-9/2023.