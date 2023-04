BMW 330i M Sport đang rẻ hơn Mercedes-Benz C300 AMG tới 320 triệu đồng

Đúng như thông tin đã đưa, trong tháng 4/2023 này, THACO sẽ bắt đầu bán phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (LCI) của dòng BMW 3-Series tại Việt Nam. Hiện nay, những chiếc BMW 3-Series LCI 2023 mới đã bắt đầu được trưng bày tại các đại lý, trong đó có phiên bản 330i M Sport cao cấp nhất. Tương tự thế hệ trước, mẫu xe sedan hạng sang BMW 3-Series LCI 2023 tại Việt Nam cũng có 3 phiên bản là 320i Sport Line, 320i M Sport và 330i M Sport. Giá bán tương ứng của 3 phiên bản này là 1,499 tỷ, 1,699 tỷ và 1,879 tỷ đồng. So với phiên bản cũ, BMW 320i Sport Line LCI 2023 đắt hơn 100 triệu đồng. Mức tăng tương ứng của phiên bản 320i M Sport là 150 triệu đồng. Riêng giá xe BMW 330i M Sport LCI 2023 được điều chỉnh tăng 160 triệu đồng. Tuy nhiên, so với đối thủ "đồng hương" Mercedes-Benz C-Class vốn có giá dao động từ 1,709 - 2,199 tỷ đồng, BMW 3-Series LCI 2023 vẫn rẻ hơn. Trong đó, bản cao cấp nhất là BMW 330i M Sport LCI 2023 rẻ hơn đến 320 triệu đồng so với Mercedes-Benz C300 AMG. Bước sang phiên bản mới, BMW 3-Series được thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị. Cụ thể, xe có thêm cụm đèn pha LED mới với 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" bên trong. Nằm giữa 2 đèn pha vẫn là lưới tản nhiệt hình quả thận đôi đặc trưng. Tiếp theo đó là cản trước, vành la-zăng và cản sau mới. Ngoài ra, xe còn đi kèm gói ngoại thất Shadowline tiêu chuẩn với những chi tiết màu đen bóng. Ở bản 330i M Sport cao cấp nhất, xe sở hữu ngoại hình thể thao hơn với những nan mạ crôm kép nằm dọc ở lưới tản nhiệt. Thêm vào đó là cản trước với hốc gió trung tâm rộng hơn và khe gió tạo thành hình chữ "L" màu đen ở hai góc. Bên sườn xe, BMW 330i M Sport LCI 2023 được trang bị vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu, phay xước 2 màu khỏe khoắn hơn. Vành la-zăng đi với lốp Michelin Pilot Sport 4 ZP có kích thước 225/45R18. Cũng như cản trước, cản sau của BMW 330i M Sport LCI 2023 có thiết kế ấn tượng hơn, đi kèm bộ khuếch tán gió màu đen khá lớn và 2 đèn phản quang nằm dọc. goài ra, bản cao cấp nhất còn có thêm màu sơn xám Brooklyn Grey đẹp mắt. Bên trong xe, BMW 330i M Sport LCI 2023 gây ấn tượng bằng những nâng cấp về mặt trang bị. Trong đó, đáng chú ý nhất là màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 14,9 inch mới. Trước mặt người lái còn có vô lăng M với 3 chấu thể thao, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số. Trong khi đó, trên cụm điều khiển trung tâm, cần số thông thường đã biến mất. Thay vào đó là lẫy gạt chuyển số mới, mang đến sự gọn gàng cho khu vực cụm điều khiển trung tâm. hêm vào đó là hệ điều hành BMW Operating System 8 và tính năng điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Personal Assistant nâng cấp. Tính năng này cho phép người dùng có thể đóng/mở cửa sổ và cửa sổ trời cũng như chỉnh điều hòa bằng giọng nói tự nhiên. Đáng tiếc là động cơ của BMW 330i M Sport LCI 2023 không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L và hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn như cũ. Ở BMW 330i M Sport LCI 2023, động cơ tạo ra công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Những trang bị nổi bật còn lại của mẫu sedan hạng sang này bao gồm hệ thống treo thích ứng M Sport và tính năng hỗ trợ lùi xe thông minh Reversing Assistant. Xe sẽ tiếp tục được THACO lắp ráp và phân phối như phiên bản cũ. Theo các tư vấn bán hàng cho biết những chiếc BMW 3 Series LCI 2023 lắp ráp Việt Nam đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay khách hàng vào cuối tháng 4 này và cạnh tranh mạnh mữ với đối thủ đồng hương là Mercedes-Benz C-Class mới.

Video: Trên tay BMW 330i M Sport LCI lắp ráp Việt Nam.

