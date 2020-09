Bentley Continetal GT "chạy lướt" chỉ hơn 6 tỷ ở Hà Nội

Một chiếc Bentley Continental GT Speed đời 2013 đang chào mời đại gia Việt sở hữu. Chiếc xe này sản xuất từ năm 2013 nhưng điều đáng chú ý là mặc dù là xe đã qua sử dụng nhưng mới lăn bánh hơn 8000lm. Số lượng Continental GT Speed tại Việt Nam không nhiều và đây là chiếc thuộc đời cũ nhưung còn khá mới. Mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT Speed trong bài viết bày thuộc đời thứ 2. Đời mới nhất tại Việt Nam là đời thứ 3. Xe bắt đầu được bán ra thị trường quốc tế từ năm 2011 và đổi sang đời mới từ năm 2018. Chiếc xe sản xuất năm 2013 là trong giai đoạn nửa đầu của vòng đời. Xe có màu ngoại thất trắng quen thuộc, bởi hầu hết những chiếc bản GT Speed khác cùng đời tại Việt Nam cũng có màu này. Ngoại thất xe không có gì đặc biệt so với những chiếc còn lại. Thay đổi đáng chú ý bao gồm lưới tản nhiệt phía trước ma trận tối màu, cửa hút khí thấp hơn và xẻ rãnh quạt hút ống xả. Trong khi đó, nội thất xe lại mang màu sắc đỏ khá ấn tượng. Các chi tiết trong xe được chế tạo thủ công từ da và gỗ tự nhiên cao cấp, "nhấn nhá" theo đó là một số chi tiết làm từ kim loại. Toàn bộ ghế ngồi của xe đều được bọc da cao cấp với những đường may tỉ mỉ, tinh xảo. Trên mẫu xe sang thể thao Bentley Continental GT Speed đời 2013 này, khách hàng cũng có thể tùy chọn sử dụng những chi tiết trang trí làm từ sợi carbon bên trong cabin xe. Nổi bật trên bảng táp lô xe là màn hình cảm ứng 8 inch hiển thị hệ thống thông tin - giải trí. Chiếc coupe 2 cửa nhà Bentley được bố trí 4 chỗ ngồi dạng 2+2. Trang bị trên chiếc xe 7 tuổi khá đơn giản so với chiếc đời mới nhất, như đồng hồ cơ, màn hình giải trí nhỏ trung tâm và nhiều nút bấm cổ điển... Động cơ của chiếc coupe siêu sang là máy W12 dung tích 6 lít, công suất 616 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp ZF. Theo thông số của nhà sản xuất, xe nặng hơn 2,3 tấn có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4 giây. Vận tốc tối đa là 330 km/h. Bên cạnh sự nâng cấp ở động cơ, các kỹ sư của Bentley cũng đã có những chỉnh sửa quan trọng đối với hệ thống khung gầm, bao gồm, tinh chỉnh hệ thống treo và giảm chấn để tăng khả năng ổn định cho xe, bổ sung hệ thống tự cân bằng giúp tối ưu khả năng điều khiển xe tùy theo điều kiện đường xá. Ngoài ra, hệ thống ESC (cân bằng điện tử) cũng được thiết lập lại để kết hợp tốt với hệ thống quản lý động cơ.Giá xe Bentley Continental GT Speed 2013 trong bài viết này khoảng hơn 6 tỷ đồng. So với một chiếc Continental GT Speed đời mới có giá bán mới là hơn 25 tỷ đồng thì giá chiếc đời cũ rẻ hơn khá nhiều. Ngoài ra, người mua chiếc Bentley này chỉ cần đóng 2% lệ phí trước bạ bởi xe đã qua sử dụng, thay vì phải đóng đầy đủ 12% trước bạ như xe mới. Video: Chiêm ngưỡng Bentley Flying Spur W12 tại Việt Nam.

