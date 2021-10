Bentley Continental GT hơn 15 năm tuổi “lột xác” độc nhất Việt Nam

Trải qua hơn 1 thập kỷ lưu hành tại Việt Nam, các mẫu xe đắt giá ngày nào dần cho thấy những dấu hiệu xuống cấp hoặc thiết kế dần trở nên lỗi thời, đó là lý do mà không ít người sẵn sàng chi ra hàng trăm triệu đồng để nâng cấp diện mạo cho xe. Chiếc grand-tourer hạng sang Bentley Continental GT đời đầu này cũng không phải ngoại lệ, toàn bộ phần ngoại thất của xe được nâng cấp với gói độ Imperator đến từ nhà độ nổi tiếng Hamann Motorsport. Cụ thể, gói nâng cấp từ nhà độ nước Đức đem đến một loạt các chi tiết hoàn toàn mới để biến chiếc Continental GT sang trọng trở nên dữ dằn và thể thao hơn. Đây là chiếc xe 2 cửa được ra mắt tại triển lãm quốc tế Geneva Motor Show năm 2003. Bên cạnh đó, Continental GT cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành dòng xe đầu tiên được bán ra thị trường kể từ thời điểm Bentley chính thức thuộc sở hữu của Volkswagen AG. Những dấu ấn của Bentley Continental GT độ Hamann Imperator bắt đầu từ phần cản trước được thay mới hoàn toàn. So với thiết kế có phần tròn trịa nguyên bản, chi tiết của Hamann có tạo hình hầm hố hơn khá rõ rệt và được nhấn mạnh ở các khe hút gió dạng tầng độc đáo. Khe gió ở vị trí trung tâm được trang bị thêm một cánh chia gió bằng sợi carbon, trong khi đó hốc gió ở hai bên có sự xuất hiện của dải đèn LED định vị. Lưới tản nhiệt đan chéo nguyên bản và cụm đèn chiếu sáng Bi-Xenon vẫn được giữ lại trên bản độ này. Chiếc Bentley Continental GT đời 2004 này và từng có thời gian dài nằm trong bộ sưu tập của một người chơi xe kín tiếng tại Sài Gòn trước khi được bán lại cho chủ nhân mới. Xe sở hữu lớp sơn trắng muốt đầy tinh tế nhưng đã được chủ nhân phối lại theo phong cách dual-tone bằng phương pháp dán decal với hai tông màu trắng-đen. Thân xe được bổ sung thêm phần ốp sườn từ gói độ Imperator để tạo một cái nhìn cứng cáp hơn cho chiếc Continental GT. Chiếc coupe hạng sang sử dụng bộ mâm 7 chấu đường kính 20 inch có thiết kế đầy tinh xảo. Ngoài phần đầu xe, phiên bản nâng cấp của Hamann còn đem đến những sự thay đổi khá lớn ở khu vực phía sau. Đuôi xe vốn mềm mại giờ đây đã trở nên hung dữ hơn nhờ phần cản mới với các khe thoát khí ở vè sau và bộ khuếch tán khí động học. Một cánh gió cỡ lớn cũng được bắt cố định vào cốp sau để hoàn thiện diện mạo tổng thể của bản độ này. Hệ thống ống xả thể thao trên Continental GT bao gồm hai chụp xả kim loại hình oval. So với phiên bản nâng cấp toàn diện từ nhà độ nước Đức, chiếc Bentley Continental GT này lại không được chủ nhân trang bị thêm những tấm vè ốp widebody hay bộ mâm từ gói độ Hamann Imperator. Có thể nói, bộ bodykit mới giúp cho chiếc coupe Anh Quốc giữ lại được nét đẹp thanh lịch đặc trưng nhưng vẫn có đủ tính thể thao. Thêm vào đó, các chi tiết của Hamann không chỉ mang đến vẻ ngoài hiếu chiến hơn mà còn góp phần cải thiện tính khí động học của mẫu xe 2 cửa đắt giá. Bên trong khoang nội thất được chế tác thủ công luôn là niềm tự hào của những người thợ lành nghề tại nhà máy của thương hiệu xe hơi nước Anh. Toàn bộ cabin của bản độ Hamann Imperator độc nhất Việt Nam được bọc da cao cấp sử dụng tông màu đỏ làm chủ đạo và ốp gỗ quý. Mặc dù chỉ là một mẫu xe hai cửa, khoang lái của xe vẫn đáp ứng được không gian đủ thoải mái cho 4 người trưởng thành, đi kèm với đầy đủ các tính năng giải trí và tiện nghi hàng đầu lúc bấy giờ. Phiên bản nâng cấp này không được can thiệp vào khối động cơ. Bentley Continental GT được trang bị cỗ máy W12 tăng áp kép có dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực tại vòng tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 650 Nm tại dải vòng tua 1.600 – 6.100 vòng/phút. Nhờ hệ thống dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp, chiếc xe sang này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,8 giây và có tốc độ tối đa 318 km/h. Trong quá khứ, chiếc Bentley Continental GT độ Hamann Imperator duy nhất tại Việt Nam từng thuộc sở hữu của một doanh nhân chơi xe kín tiếng và sau này được ông bán lại cho Auto 318 Phạm Hùng - một đơn vị chuyên kinh doanh xe hơi cao cấp đã qua sử dụng tại Sài Gòn. Theo chia sẻ từ đại diện của showroom này, mẫu coupe hạng sang đã được bàn giao cho vị chủ nhân mới với mức giá 2,5 tỷ đồng. Video: Xe siêu sang Bentley Continental GT độ Mansory.

Trải qua hơn 1 thập kỷ lưu hành tại Việt Nam, các mẫu xe đắt giá ngày nào dần cho thấy những dấu hiệu xuống cấp hoặc thiết kế dần trở nên lỗi thời, đó là lý do mà không ít người sẵn sàng chi ra hàng trăm triệu đồng để nâng cấp diện mạo cho xe. Chiếc grand-tourer hạng sang Bentley Continental GT đời đầu này cũng không phải ngoại lệ, toàn bộ phần ngoại thất của xe được nâng cấp với gói độ Imperator đến từ nhà độ nổi tiếng Hamann Motorsport. Cụ thể, gói nâng cấp từ nhà độ nước Đức đem đến một loạt các chi tiết hoàn toàn mới để biến chiếc Continental GT sang trọng trở nên dữ dằn và thể thao hơn. Đây là chiếc xe 2 cửa được ra mắt tại triển lãm quốc tế Geneva Motor Show năm 2003. Bên cạnh đó, Continental GT cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành dòng xe đầu tiên được bán ra thị trường kể từ thời điểm Bentley chính thức thuộc sở hữu của Volkswagen AG. Những dấu ấn của Bentley Continental GT độ Hamann Imperator bắt đầu từ phần cản trước được thay mới hoàn toàn. So với thiết kế có phần tròn trịa nguyên bản, chi tiết của Hamann có tạo hình hầm hố hơn khá rõ rệt và được nhấn mạnh ở các khe hút gió dạng tầng độc đáo. Khe gió ở vị trí trung tâm được trang bị thêm một cánh chia gió bằng sợi carbon, trong khi đó hốc gió ở hai bên có sự xuất hiện của dải đèn LED định vị. Lưới tản nhiệt đan chéo nguyên bản và cụm đèn chiếu sáng Bi-Xenon vẫn được giữ lại trên bản độ này. Chiếc Bentley Continental GT đời 2004 này và từng có thời gian dài nằm trong bộ sưu tập của một người chơi xe kín tiếng tại Sài Gòn trước khi được bán lại cho chủ nhân mới. Xe sở hữu lớp sơn trắng muốt đầy tinh tế nhưng đã được chủ nhân phối lại theo phong cách dual-tone bằng phương pháp dán decal với hai tông màu trắng-đen. Thân xe được bổ sung thêm phần ốp sườn từ gói độ Imperator để tạo một cái nhìn cứng cáp hơn cho chiếc Continental GT. Chiếc coupe hạng sang sử dụng bộ mâm 7 chấu đường kính 20 inch có thiết kế đầy tinh xảo. Ngoài phần đầu xe, phiên bản nâng cấp của Hamann còn đem đến những sự thay đổi khá lớn ở khu vực phía sau. Đuôi xe vốn mềm mại giờ đây đã trở nên hung dữ hơn nhờ phần cản mới với các khe thoát khí ở vè sau và bộ khuếch tán khí động học. Một cánh gió cỡ lớn cũng được bắt cố định vào cốp sau để hoàn thiện diện mạo tổng thể của bản độ này. Hệ thống ống xả thể thao trên Continental GT bao gồm hai chụp xả kim loại hình oval. So với phiên bản nâng cấp toàn diện từ nhà độ nước Đức, chiếc Bentley Continental GT này lại không được chủ nhân trang bị thêm những tấm vè ốp widebody hay bộ mâm từ gói độ Hamann Imperator. Có thể nói, bộ bodykit mới giúp cho chiếc coupe Anh Quốc giữ lại được nét đẹp thanh lịch đặc trưng nhưng vẫn có đủ tính thể thao. Thêm vào đó, các chi tiết của Hamann không chỉ mang đến vẻ ngoài hiếu chiến hơn mà còn góp phần cải thiện tính khí động học của mẫu xe 2 cửa đắt giá. Bên trong khoang nội thất được chế tác thủ công luôn là niềm tự hào của những người thợ lành nghề tại nhà máy của thương hiệu xe hơi nước Anh. Toàn bộ cabin của bản độ Hamann Imperator độc nhất Việt Nam được bọc da cao cấp sử dụng tông màu đỏ làm chủ đạo và ốp gỗ quý. Mặc dù chỉ là một mẫu xe hai cửa, khoang lái của xe vẫn đáp ứng được không gian đủ thoải mái cho 4 người trưởng thành, đi kèm với đầy đủ các tính năng giải trí và tiện nghi hàng đầu lúc bấy giờ. Phiên bản nâng cấp này không được can thiệp vào khối động cơ. Bentley Continental GT được trang bị cỗ máy W12 tăng áp kép có dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực tại vòng tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 650 Nm tại dải vòng tua 1.600 – 6.100 vòng/phút. Nhờ hệ thống dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp, chiếc xe sang này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,8 giây và có tốc độ tối đa 318 km/h. Trong quá khứ, chiếc Bentley Continental GT độ Hamann Imperator duy nhất tại Việt Nam từng thuộc sở hữu của một doanh nhân chơi xe kín tiếng và sau này được ông bán lại cho Auto 318 Phạm Hùng - một đơn vị chuyên kinh doanh xe hơi cao cấp đã qua sử dụng tại Sài Gòn. Theo chia sẻ từ đại diện của showroom này, mẫu coupe hạng sang đã được bàn giao cho vị chủ nhân mới với mức giá 2,5 tỷ đồng. Video: Xe siêu sang Bentley Continental GT độ Mansory.