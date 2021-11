Ngắm Bentley Continental Supersports tiền tỷ, hàng hiếm ở Sài Gòn

Trình làng thế giới vào tháng 2/2009, đến nay Bentley Continental SuperSports hạng sang này đã có tuổi đời hơn 12 năm nhưng nó vẫn duy trì được phong độ và sức hút của mình. Ở thời điểm ra mắt, Continental SuperSports là cỗ xe mạnh mẽ nhất của Bentley, xe có giá bán niêm yết 280.000 USD (khoảng 6,53 tỷ đồng), tuy nhiên khi về đến Việt Nam thì con số sẽ gấp lên nhiều lần. Là phiên bản hiệu năng cao của Bentley Continental thế hệ đầu tiên (nằm trên cả bản GT), Continental SuperSports khi đó chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 1.900 chiếc toàn thế giới, gồm cả coupe và mui trần. Tại Việt Nam, chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc Continental SuperSports thế hệ đầu được ra biển và lăn bánh trên đường, bao gồm 2 chiếc coupe và một chiếc mui trần màu đỏ. Chiếc trong bài thuộc bản coupe và có ngoại thất màu trắng (chiếc còn lại là màu xám), xe sở hữu nhiều chi tiết ấn tượng hơn so với Continental thông thường như hốc hút gió lớn hơn, nắp ca-pô được bổ sung thêm các khe tản nhiệt, các bộ phận sợi carbon, cánh gió đuôi tinh chỉnh, ống xả thể thao hình bầu dục được chia đôi độc đáo...Xe siêu sang Bentley Continental SuperSports còn được trang bị bộ mâm 20 inch màu đen bóng bằng hợp kim siêu nhẹ, tăng 1 inch so với bộ mâm của bản GT. Kèm theo đó còn là bộ lốp hàng hiệu Pirelli 275/35ZR20 giúp gia tăng độ bám đường cùng bộ phanh đĩa gốm carbon màu đỏ nổi bật. Di chuyển vào bên trong, Continental SuperSports sở hữu khoang cabin vô cùng tinh tế, xa hoa và đẳng cấp với nhiều chất liệu đắt đỏ như ghế bọc da Diamond Quilted kết hợp cùng chất liệu Alcantara tông kép với những đường chỉ may kim cương tinh xảo. Trong khi đó, sợi carbon xuất hiện khá nhiều để nhấn mạnh vào sự thể thao của chiếc xe. Khác với những chiếc Bentley Continental GT, phiên bản Supersports chỉ có hai chỗ ngồi và công suất mạnh hơn. Bên cạnh đó, khung xe được gia cố bằng carbon siêu nhẹ, khiến trọng lượng được giảm đáng kể và thân xe chắc chắn hơn. "Trái tim" của xe là khối động cơ tăng áp kép W12 6.0L sản sinh công suất 621 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 329 km/h. Video: Bentley Continental Flying Spur Speed hơn 10 năm tuổi tại Việt Nam.

Trình làng thế giới vào tháng 2/2009, đến nay Bentley Continental SuperSports hạng sang này đã có tuổi đời hơn 12 năm nhưng nó vẫn duy trì được phong độ và sức hút của mình. Ở thời điểm ra mắt, Continental SuperSports là cỗ xe mạnh mẽ nhất của Bentley, xe có giá bán niêm yết 280.000 USD (khoảng 6,53 tỷ đồng), tuy nhiên khi về đến Việt Nam thì con số sẽ gấp lên nhiều lần. Là phiên bản hiệu năng cao của Bentley Continental thế hệ đầu tiên (nằm trên cả bản GT), Continental SuperSports khi đó chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 1.900 chiếc toàn thế giới, gồm cả coupe và mui trần. Tại Việt Nam, chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc Continental SuperSports thế hệ đầu được ra biển và lăn bánh trên đường, bao gồm 2 chiếc coupe và một chiếc mui trần màu đỏ. Chiếc trong bài thuộc bản coupe và có ngoại thất màu trắng (chiếc còn lại là màu xám), xe sở hữu nhiều chi tiết ấn tượng hơn so với Continental thông thường như hốc hút gió lớn hơn, nắp ca-pô được bổ sung thêm các khe tản nhiệt, các bộ phận sợi carbon, cánh gió đuôi tinh chỉnh, ống xả thể thao hình bầu dục được chia đôi độc đáo... Xe siêu sang Bentley Continental SuperSports còn được trang bị bộ mâm 20 inch màu đen bóng bằng hợp kim siêu nhẹ, tăng 1 inch so với bộ mâm của bản GT. Kèm theo đó còn là bộ lốp hàng hiệu Pirelli 275/35ZR20 giúp gia tăng độ bám đường cùng bộ phanh đĩa gốm carbon màu đỏ nổi bật. Di chuyển vào bên trong, Continental SuperSports sở hữu khoang cabin vô cùng tinh tế, xa hoa và đẳng cấp với nhiều chất liệu đắt đỏ như ghế bọc da Diamond Quilted kết hợp cùng chất liệu Alcantara tông kép với những đường chỉ may kim cương tinh xảo. Trong khi đó, sợi carbon xuất hiện khá nhiều để nhấn mạnh vào sự thể thao của chiếc xe. Khác với những chiếc Bentley Continental GT, phiên bản Supersports chỉ có hai chỗ ngồi và công suất mạnh hơn. Bên cạnh đó, khung xe được gia cố bằng carbon siêu nhẹ, khiến trọng lượng được giảm đáng kể và thân xe chắc chắn hơn. "Trái tim" của xe là khối động cơ tăng áp kép W12 6.0L sản sinh công suất 621 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 329 km/h. Video: Bentley Continental Flying Spur Speed hơn 10 năm tuổi tại Việt Nam.