Beijing X7 2023 sắp “chào sân” thị trường Việt Nam, từ 608 triệu đồng

Mới đây, đại lý phân phối Beijing X7 tại Việt Nam thông báo, kể từ năm 2023, Beijing X7 sẽ có thêm 2 phiên bản hoàn toàn mới là Standard và Deluxe. Nâng tổng số phiên bản xe Beijing X7 tại Việt Nam lên thành 3 là Standard, Deluxe và Premium với giá bán lần lượt từ 608 - 688 và 758 triệu đồng. Beijing X7 2023 mới sẽ có 3 tùy chọn màu sắc: Trắng, Đen và Titan. Thời gian giao xe dự kiến là đầu năm 2023.Trước đó vào năm 2020, lần đầu tiên chào sân Việt Nam, chiếc CUV được ra mắt với 3 phiên bản, nhưng sau đó đại lý chỉ phân phối duy nhất phiên bản Premium. Nhiều khả năng, lần trở lại mới này, 2 phiên bản bổ sung vẫn sẽ là bản MT và Elite cũ nhưng được thay đổi tên. Với giá bán khá cạnh tranh, cùng nhiều phiên bản, khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Phân khúc CUV hạng C cũng sẽ trở nên sôi động hơn. Hiện tại, ở phân khúc này đang có rất nhiều cái tên “sừng sỏ” như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage. Tuy nhiên, giá bán từ 608 - 758 của Bejing X7 lại rất hấp dẫn, thậm chí còn ngang ngửa với những xe thuộc phân khúc SUV cỡ B như Kia Seltos và Hyundai Creta. Mẫu xe Trung Quốc Beijing X7 lần đầu ra mắt người tiêu dùng Việt vào khoảng tháng 10/2020. Với mức giá thành thấp hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc, ngoại hình đẹp, trang bị hiện đại, mẫu xe này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khách hàng. Thậm chí, mẫu SUV của BAIC còn nhiều lần rơi vào tình trạng “cháy hàng” do nhu cầu của người tiêu dùng vượt quá khả năng cung ứng. Là mẫu xe có giá khá mềm, nhưng Bejing X7 lại sở hữu nhiều điểm mạnh ở trang bị nội thất. Khoang cabin của xe rộng rãi, thoải mái, tiện nghi. Các trang bị có thể kể đến như ghế bọc da, hàng ghế đầu chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, ghế lái tự động lùi khi tắt động cơ, sưởi/thông gió cả hai hàng ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình kép có độ phân giải cao, trợ lý ảo. Bên cạnh đó, mẫu xe đến từ đất nước tỷ dân còn sở hữu nhiều tính năng thông minh hỗ trợ người lái như cảnh báo quá tốc độ, camera 360 độ hiển thị 3D, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường và giảm thiểu va chạm Beijing X7 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 1.5L cho công suất tối đa 185 mã lực và lực mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này do BAIC tự sản xuất và đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video: Chi tiết Beijing X7 thế hệ mới tại Việt Nam.

Mới đây, đại lý phân phối Beijing X7 tại Việt Nam thông báo, kể từ năm 2023, Beijing X7 sẽ có thêm 2 phiên bản hoàn toàn mới là Standard và Deluxe. Nâng tổng số phiên bản xe Beijing X7 tại Việt Nam lên thành 3 là Standard, Deluxe và Premium với giá bán lần lượt từ 608 - 688 và 758 triệu đồng. Beijing X7 2023 mới sẽ có 3 tùy chọn màu sắc: Trắng, Đen và Titan. Thời gian giao xe dự kiến là đầu năm 2023.Trước đó vào năm 2020, lần đầu tiên chào sân Việt Nam, chiếc CUV được ra mắt với 3 phiên bản, nhưng sau đó đại lý chỉ phân phối duy nhất phiên bản Premium. Nhiều khả năng, lần trở lại mới này, 2 phiên bản bổ sung vẫn sẽ là bản MT và Elite cũ nhưng được thay đổi tên. Với giá bán khá cạnh tranh, cùng nhiều phiên bản, khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Phân khúc CUV hạng C cũng sẽ trở nên sôi động hơn. Hiện tại, ở phân khúc này đang có rất nhiều cái tên “sừng sỏ” như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage. Tuy nhiên, giá bán từ 608 - 758 của Bejing X7 lại rất hấp dẫn, thậm chí còn ngang ngửa với những xe thuộc phân khúc SUV cỡ B như Kia Seltos và Hyundai Creta. Mẫu xe Trung Quốc Beijing X7 lần đầu ra mắt người tiêu dùng Việt vào khoảng tháng 10/2020. Với mức giá thành thấp hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc, ngoại hình đẹp, trang bị hiện đại, mẫu xe này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khách hàng. Thậm chí, mẫu SUV của BAIC còn nhiều lần rơi vào tình trạng “cháy hàng” do nhu cầu của người tiêu dùng vượt quá khả năng cung ứng. Là mẫu xe có giá khá mềm, nhưng Bejing X7 lại sở hữu nhiều điểm mạnh ở trang bị nội thất. Khoang cabin của xe rộng rãi, thoải mái, tiện nghi. Các trang bị có thể kể đến như ghế bọc da, hàng ghế đầu chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, ghế lái tự động lùi khi tắt động cơ, sưởi/thông gió cả hai hàng ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình kép có độ phân giải cao, trợ lý ảo. Bên cạnh đó, mẫu xe đến từ đất nước tỷ dân còn sở hữu nhiều tính năng thông minh hỗ trợ người lái như cảnh báo quá tốc độ, camera 360 độ hiển thị 3D, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường và giảm thiểu va chạm Beijing X7 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 1.5L cho công suất tối đa 185 mã lực và lực mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này do BAIC tự sản xuất và đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video: Chi tiết Beijing X7 thế hệ mới tại Việt Nam.