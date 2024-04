Baojun Yep điện giá rẻ bản 5 cửa sắp ra mắt, chạy 401km/lần sạc

Baojun Yep chạy điện cỡ nhỏ lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 5/2023. Sau gần 1 năm, mẫu xe này chuẩn bị được bổ sung phiên bản 5 cửa mới. Theo kế hoạch, Baojun Yep phiên bản 5 cửa có tên Plus sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 4 năm nay. Trước thời điểm đó, Baojun Yep Plus 2024 mới đã lộ diện hoàn toàn. Theo thương hiệu Baojun của liên doanh SAIC-GM-Wuling, sự ra đời của Yep Plus sẽ giúp mở rộng tập khách hàng cho mẫu xe điện này. So với bản 3 cửa, Baojun Yep Plus đương nhiên có kích thước lớn hơn. Cụ thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.996 x 1.760 x 1.726 mm, chiều dài cơ sở 2.560 mm, khoảng sáng cao gầm 150 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,35 m. Như vậy, Baojun Yep Plus có kích thước tương đương các mẫu SUV hạng A đang bán tại Việt Nam như Toyota Raize hay Kia Sonet. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất của Baojun Yep Plus khá giống với phiên bản 3 cửa, trừ sự xuất hiện của 2 cửa bổ sung bên sườn. Xe cũng có lưới tản nhiệt đóng kín với ốp màu đen bóng, đèn pha LED nằm giữa 4 dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước/sau theo phong cách off-road và đèn hậu nằm dọc. Ngoài ra, Baojun Yep Plus còn được trang bị bộ vành hợp kim 16 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn màu xám khỏe khoắn. Ở bản 3 cửa, mẫu xe này dùng vành hợp kim 4 chấu với đường kính 15 inch. Chưa hết, Baojun Yep Plus còn sở hữu chi tiết trang trí mới trên cột C, gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Land Rover Defender. Xe cũng có baga nóc màu đen như bản 3 cửa và cửa cốp sau mở sang ngang thay vì mở lên trên. Bên trong Baojun Yep Plus là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nhờ chiều dài cơ sở tăng đến 450 mm nên nội thất của mẫu xe điện này đương nhiên cũng rộng rãi hơn bản 3 cửa. Không chỉ rộng hơn, thiết kế nội thất của Baojun Yep Plus còn được điều chỉnh so với bản 3 cửa. Xe không được trang bị màn hình cỡ lớn trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm như bản 3 cửa. Thay vào đó, bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí của xe được tách rời. Ở giữa 2 ghế trước của xe có thêm bệ tì tay trung tâm - trang bị còn thiếu ở bản 3 cửa. Trong khi đó, những chi tiết khác như vô lăng và cửa gió điều hòa của Baojun Yep Plus được bê nguyên từ phiên bản 3 cửa sang. Ghế của xe được bọc da màu sáng và khâu hình quả trám tạo cảm giác sang trọng. Ghế lái có tính năng chỉnh điện 6 hướng trong khi ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng. Phía sau là hàng ghế thứ 2 với khoảng duỗi chân khá rộng rãi, đạt mức 870 mm. Bên cạnh đó là 28 hộc chứa đồ được đặt rải rác trong xe và khoang hành lý có thể tích 385 lít. Nếu hàng ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.715 lít. "Trái tim" của Baojun Yep Plus là mô-tơ điện nằm trên cầu trước, cho công suất tối đa 102 mã lực, tăng 34 mã lực so với phiên bản 3 cửa. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 150 km/h. Phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin của Baojun Yep Plus là 401 km, dài hơn 98 km so với bản 3 cửa. Hiện giá bán của Baojun Yep Plus tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Trong khi đó, bản 3 cửa có giá dao động từ 79.800 - 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 273 - 307 triệu đồng). Xe sẽ có 5 màu sơn là xám, trắng, xanh dương, xanh lục và đen. Theo tin đồn, Baojun Yep 3 cửa có thể sẽ được bán tại thị trường Việt Nam trong năm nay, cạnh tranh với VinFast VF3. Hiện chưa rõ Baojun Yep tại Việt Nam sẽ được bán dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc hay lắp ráp nội địa như người anh em Wuling Hongguang Mini EV. Video: Giới thiệu xe SUV điện Baojun Yep Plus 2024.

Baojun Yep chạy điện cỡ nhỏ lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 5/2023. Sau gần 1 năm, mẫu xe này chuẩn bị được bổ sung phiên bản 5 cửa mới. Theo kế hoạch, Baojun Yep phiên bản 5 cửa có tên Plus sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 4 năm nay. Trước thời điểm đó, Baojun Yep Plus 2024 mới đã lộ diện hoàn toàn. Theo thương hiệu Baojun của liên doanh SAIC-GM-Wuling, sự ra đời của Yep Plus sẽ giúp mở rộng tập khách hàng cho mẫu xe điện này. So với bản 3 cửa, Baojun Yep Plus đương nhiên có kích thước lớn hơn. Cụ thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.996 x 1.760 x 1.726 mm, chiều dài cơ sở 2.560 mm, khoảng sáng cao gầm 150 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,35 m. Như vậy, Baojun Yep Plus có kích thước tương đương các mẫu SUV hạng A đang bán tại Việt Nam như Toyota Raize hay Kia Sonet. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất của Baojun Yep Plus khá giống với phiên bản 3 cửa, trừ sự xuất hiện của 2 cửa bổ sung bên sườn. Xe cũng có lưới tản nhiệt đóng kín với ốp màu đen bóng, đèn pha LED nằm giữa 4 dải đèn LED định vị ban ngày, cản trước/sau theo phong cách off-road và đèn hậu nằm dọc. Ngoài ra, Baojun Yep Plus còn được trang bị bộ vành hợp kim 16 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn màu xám khỏe khoắn. Ở bản 3 cửa, mẫu xe này dùng vành hợp kim 4 chấu với đường kính 15 inch. Chưa hết, Baojun Yep Plus còn sở hữu chi tiết trang trí mới trên cột C, gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Land Rover Defender. Xe cũng có baga nóc màu đen như bản 3 cửa và cửa cốp sau mở sang ngang thay vì mở lên trên. Bên trong Baojun Yep Plus là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nhờ chiều dài cơ sở tăng đến 450 mm nên nội thất của mẫu xe điện này đương nhiên cũng rộng rãi hơn bản 3 cửa. Không chỉ rộng hơn, thiết kế nội thất của Baojun Yep Plus còn được điều chỉnh so với bản 3 cửa. Xe không được trang bị màn hình cỡ lớn trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm như bản 3 cửa. Thay vào đó, bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí của xe được tách rời. Ở giữa 2 ghế trước của xe có thêm bệ tì tay trung tâm - trang bị còn thiếu ở bản 3 cửa. Trong khi đó, những chi tiết khác như vô lăng và cửa gió điều hòa của Baojun Yep Plus được bê nguyên từ phiên bản 3 cửa sang. Ghế của xe được bọc da màu sáng và khâu hình quả trám tạo cảm giác sang trọng. Ghế lái có tính năng chỉnh điện 6 hướng trong khi ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng. Phía sau là hàng ghế thứ 2 với khoảng duỗi chân khá rộng rãi, đạt mức 870 mm. Bên cạnh đó là 28 hộc chứa đồ được đặt rải rác trong xe và khoang hành lý có thể tích 385 lít. Nếu hàng ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.715 lít. "Trái tim" của Baojun Yep Plus là mô-tơ điện nằm trên cầu trước, cho công suất tối đa 102 mã lực, tăng 34 mã lực so với phiên bản 3 cửa. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 150 km/h. Phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin của Baojun Yep Plus là 401 km, dài hơn 98 km so với bản 3 cửa. Hiện giá bán của Baojun Yep Plus tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Trong khi đó, bản 3 cửa có giá dao động từ 79.800 - 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 273 - 307 triệu đồng). Xe sẽ có 5 màu sơn là xám, trắng, xanh dương, xanh lục và đen. Theo tin đồn, Baojun Yep 3 cửa có thể sẽ được bán tại thị trường Việt Nam trong năm nay, cạnh tranh với VinFast VF3. Hiện chưa rõ Baojun Yep tại Việt Nam sẽ được bán dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc hay lắp ráp nội địa như người anh em Wuling Hongguang Mini EV. Video: Giới thiệu xe SUV điện Baojun Yep Plus 2024.