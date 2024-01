Baojun Yep "giá mềm" lộ diện bản 5 cửa, đối thủ của VinFast VF3

Mẫu SUV Baojun Yep Plus 2024 mới của liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) vừa mới lộ ảnh trên trang của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, qua đó, cho khách hàng cái nhìn toàn cảnh về chiếc SUV điện cỡ nhỏ Baojun Yep bản 5 cửa. Theo 1 số thông tin từ giới truyền thông ở Trung Quốc, Baojun Yep Plus sẽ ra mắt vào quý 1 năm nay với động cơ điện 75 kW, tốc độ tối đa 150 km/h và phạm vi CLTC là 401 km. Về Baojun, đây là thương hiệu trẻ trực thuộc liên doanh SGWM được thành lập bởi SAIC Trung Quốc, Wuling và American General Motors. Nó tập trung sản xuất ô tô điện cho các thành phố lớn, và nhiều khả năng liên doanh này sẽ mang về Việt Nam giới thiệu với khách hàng của nước ta chiếc SUV điện này. Năm ngoái, Baojun đã cho ra mắt mẫu xe thành phố Yep , trông giống như một chiếc SUV địa hình cồng kềnh. Xe có ba cửa, chiều dài thân xe 3381 mm, động cơ điện tử công suất 50 mã lực và pin LFP 28,1 kWh cho phạm vi hoạt động 303 km. Năm 2023, doanh số tích lũy của Baojun Yep đạt 14.683 chiếc. Đây không phải là một con số ấn tượng vì mức giá khởi điểm thấp nhất đã là 83.800 nhân dân tệ (11.785 USD).'Baojun Yep Plus giá rẻ tuân theo ngôn ngữ thiết kế của phiên bản ba cửa. Nó có các cột màu đen, mái nhà màu trắng, phần nhô ra ngắn, vành xe năm chấu màu xám và đèn pha hình khối. Nhìn từ phía sau, Baojun Yep có cửa cốp xoay ra ngoài. Tính năng chính của Yep Plus là năm cửa. Kết quả là chiều dài cơ sở của nó đã được kéo dài lên 2560 mm từ 2110 mm. Kích thước chính xác của Baojun Yep Plus đạt 2996/1760/1726 mm. Baojun Yep Plus sẽ có một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 75 kW (101 mã lực). Dung lượng pin của nó chưa được biết. Tuy nhiên, Baojun đề cập rằng phạm vi CLTC của Yep Plus sẽ đạt 401 km. Tốc độ tối đa của chiếc SUV này sẽ đạt 150 km/h. Video: Xem chi tiết SUV điện Wuling Baojun Yep 2024.

