Bán tải Foton Da Jiang Jun giá rẻ, “nhái” Ford F-150 Raptor

Thương hiệu ôtô Foton Trung Quốc có lẽ hiện đã không còn xa lạ với người dùng tại Việt Nam thông qua những mẫu xe tải. Là thương hiệu con của tập đoàn mẹ BAIC, Foton còn sản xuất cả SUV ngoài xe tải, xe buýt và máy nông nghiệp. Một trong những mẫu xe mới nhất hãng này chuẩn bị tung ra tại thị trường Trung Quốc chính là Foton Da Jiang Jun 2021. Sở dĩ mẫu xe bán tải Foton Da Jiang Jun thu hút sự chú ý vì sở hữu thiết kế ngoại thất khiến người ta lập tức liên tưởng đến xe bán tải cỡ lớn Ford F-150 Raptor phiên bản hiện tại. Qua những hình ảnh do hãng Foton tung ra, có thể thấy Da Jiang Jun được trang bị cụm đèn pha và lưới tản nhiệt gần như giống hệt Ford F-150 Raptor. Ngay cả dòng chữ "Foton" nằm giữa lưới tản nhiệt cũng theo phong cách của Ford nhưng có kích thước nhỏ hơn và được sơn màu đỏ. Sự khác biệt lớn nhất ở đầu xe của Foton Da Jiang Jun so với Ford F-150 Raptor là đèn sương mù trước nằm trên cản va. Tương tự đèn pha, đèn sương mù trước của mẫu ô tô Trung Quốc này có kích thước khá lớn. Bên sườn, mẫu xe bán tải của Foton được trang bị ốp cua lốp cỡ lớn với đinh tán lộ rõ, mang đến vẻ thể thao và hầm hố cho xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim đa chấu hoặc vành sơn màu đỏ khác biệt so với Ford F-150 Raptor. Hiện chưa có hình ảnh thiết kế đuôi xe và nội thất của Foton Da Jiang Jun. Chỉ biết rằng, mẫu xe bán tải Trung Quốc nay được trang bị 3 loại động cơ tăng áp khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 238 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel dung tích 2.0 lít có mô-men xoắn cực đại 390 Nm. Cuối cùng là động cơ diesel 2,5 lít. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào nửa cuối năm nay. Hiện giá xe Foton Da Jiang Jun của Trung Quốc này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là Foton Da Jiang Jun sẽ rẻ hơn nhiều so với Ford F-150 Raptor. Video: Xem màn quảng cáo bán tải Foton Thunder.

