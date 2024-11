Volkswagen Golf GTI vả R 2025 vừa ra mắt có gì hay?

Volkswagen vừa công bố thông tin chi tiết về dòng xe Golf 2025 tại Mỹ và tin tốt lẫn tin xấu đều tùy thuộc vào việc bạn quan tâm đến Volkswagen GTI hay R 2025. Tin không tốt cho những người hâm mộ Golf GTI là mẫu GTI nổi tiếng nhất thế giới sẽ có mặt tại Hoa Kỳ nhưng không có nâng cấp sức mạnh giống như dành cho người mua châu Âu vào năm 2025. Tại đây, GTI đã được tăng công suất từ 242 mã lực lên 262 mã lực, tiến gần hơn đến mẫu Clubsport có công suất 296 mã lực. Thay vào đó, Volkswagen Golf GTI 2025 của Mỹ được đánh giá ở mức 242 mã lực trong năm nay, khiến nó mạnh hơn một mã lực so với chiếc xe năm ngoái. Không có thông tin nào đề cập đến Clubsport, và tệ hơn nữa, khách hàng còn không thể mua GTI với hộp số sàn 6 cấp nữa. Hộp số DSG bảy cấp là bắt buộc. Volkswagen Golf GTI R cũng mất tùy chọn số sàn, nhưng ít nhất cũng an ủi người chơi với lời hứa về sức mạnh lớn hơn bất kỳ chiếc Golf sản xuất nào từng triển khai. Chiếc Volkswagen Golf GTI R năm ngoái đạt công suất 315 mã lực, nhưng chiếc hatchback 2025 đạt công suất 328 mã lực tương tự như chiếc R 2025 của Châu Âu và phiên bản đặc biệt 333 năm ngoái, không có sẵn ở Hoa Kỳ. Cả hai chiếc Golf Mk8.5 đều được hưởng lợi từ màn hình cảm ứng 12,9 inch lớn hơn, có kích thước hữu ích hơn và khắc phục một trong những vấn đề với Mk8 cũ, đó là các thanh trượt nhiệt độ cảm ứng ở phía dưới màn hình trước đây vô hình vào ban đêm. Các nút bấm trên vô lăng Mk8 GTI cũng đã được thay thế bằng các nút bấm vật lý kiểu cũ. Cả GTI và R hiện đều có biểu tượng VW tròn sáng ở giữa thanh đèn tiêu chuẩn chạy ngang mũi xe, đèn pha và cản mới cùng mức trang bị được cải thiện. Cũng như năm 2024, GTI có sẵn ở phiên bản S, SE và Autobahn, trong khi R có sẵn ở phiên bản tiêu chuẩn hoặc phiên bản Black Edition với chi tiết tối màu, bánh xe màu đen, phanh và một ít carbon. Hoặc nếu bạn thích gây tiếng ồn hơn là di chuyển lén lút, thì có gói Euro Style bao gồm ghế vải, cửa sổ trời, bánh xe hợp kim rèn 19 inch (nhẹ hơn 20% so với xe nguyên bản) và ống xả titan Akrapovic. Hiện mức giá xe Volkswagen Golf GTI 2025 chưa công bố. Video: Xem chi tiết Volkswagen Golf GTI 2025 mới.

Volkswagen vừa công bố thông tin chi tiết về dòng xe Golf 2025 tại Mỹ và tin tốt lẫn tin xấu đều tùy thuộc vào việc bạn quan tâm đến Volkswagen GTI hay R 2025. Tin không tốt cho những người hâm mộ Golf GTI là mẫu GTI nổi tiếng nhất thế giới sẽ có mặt tại Hoa Kỳ nhưng không có nâng cấp sức mạnh giống như dành cho người mua châu Âu vào năm 2025. Tại đây, GTI đã được tăng công suất từ 242 mã lực lên 262 mã lực, tiến gần hơn đến mẫu Clubsport có công suất 296 mã lực. Thay vào đó, Volkswagen Golf GTI 2025 của Mỹ được đánh giá ở mức 242 mã lực trong năm nay, khiến nó mạnh hơn một mã lực so với chiếc xe năm ngoái. Không có thông tin nào đề cập đến Clubsport, và tệ hơn nữa, khách hàng còn không thể mua GTI với hộp số sàn 6 cấp nữa. Hộp số DSG bảy cấp là bắt buộc. Volkswagen Golf GTI R cũng mất tùy chọn số sàn, nhưng ít nhất cũng an ủi người chơi với lời hứa về sức mạnh lớn hơn bất kỳ chiếc Golf sản xuất nào từng triển khai. Chiếc Volkswagen Golf GTI R năm ngoái đạt công suất 315 mã lực, nhưng chiếc hatchback 2025 đạt công suất 328 mã lực tương tự như chiếc R 2025 của Châu Âu và phiên bản đặc biệt 333 năm ngoái, không có sẵn ở Hoa Kỳ. Cả hai chiếc Golf Mk8.5 đều được hưởng lợi từ màn hình cảm ứng 12,9 inch lớn hơn, có kích thước hữu ích hơn và khắc phục một trong những vấn đề với Mk8 cũ, đó là các thanh trượt nhiệt độ cảm ứng ở phía dưới màn hình trước đây vô hình vào ban đêm. Các nút bấm trên vô lăng Mk8 GTI cũng đã được thay thế bằng các nút bấm vật lý kiểu cũ. Cả GTI và R hiện đều có biểu tượng VW tròn sáng ở giữa thanh đèn tiêu chuẩn chạy ngang mũi xe, đèn pha và cản mới cùng mức trang bị được cải thiện. Cũng như năm 2024, GTI có sẵn ở phiên bản S, SE và Autobahn, trong khi R có sẵn ở phiên bản tiêu chuẩn hoặc phiên bản Black Edition với chi tiết tối màu, bánh xe màu đen, phanh và một ít carbon. Hoặc nếu bạn thích gây tiếng ồn hơn là di chuyển lén lút, thì có gói Euro Style bao gồm ghế vải, cửa sổ trời, bánh xe hợp kim rèn 19 inch (nhẹ hơn 20% so với xe nguyên bản) và ống xả titan Akrapovic. Hiện mức giá xe Volkswagen Golf GTI 2025 chưa công bố. Video: Xem chi tiết Volkswagen Golf GTI 2025 mới.