MG RX5 tại Việt Nam giảm “chạm đáy“, chỉ còn từ 500 triệu

Tuy nhiên, mức ưu đãi trên chỉ áp dụng cho MG RX5 bản tiêu chuẩn (STD) ngoại thất màu xanh da trời, vin 2023 và số lượng cũng cực kỳ giới hạn. Ra mắt Việt Nam vào tháng 9/2023, khi đó, MG RX5 có giá niêm yết lần lượt là 739 và 829 triệu đồng cho 2 phiên bản STD tiêu chuẩn và LUX cao cấp. Mức giá xe MG RX5 2024 niêm yết ngang ngửa với “đối thủ” Mazda CX-5. RX5 được định vị ở phân khúc SUV/CUV cỡ C với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm. Tương tự những mẫu xe mang thương hiệu MG khác, RX5 sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại. Khu vực đầu xe SUV MG RX5 gây ấn tượng với mặt ca lăng cỡ lớn hình đồng hồ cát, gợi liên tưởng đến Lexus. Cụm đèn pha được bao quanh bởi dải LED định vị ban ngày hình chữ C cách điệu. Trong khi đó, ở phía dưới là hai khe gió cỡ lớn đặt dọc. Phía đuôi xe là cụm đèn hậu được thiết kế tương tự đèn pha, tạo nên nét liền mạch cho tổng thể ngoại thất. Ở phía trên, xe có cánh gió nóc dạng tai mèo (chỉ được trang bị trên bản cao cấp), nhằm tăng tính ổn định cho xe khi chạy ở tốc độ cao, đồng thời khiến cho chiếc CUV mang dáng vẻ thể thao hơn. Về nội thất, bên trong khoang cabin của MG RX5 nổi bật với cấu hình 5 chỗ hiện đại. Bản STD tiêu chuẩn sẽ được trang bị ghế nỉ, vô lăng 3 chấu, đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch; màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch của xe được đặt nằm dọc, nối liền với cụm điều khiển trung tâm. Xe còn có một số trang bị nổi bật khác như: hệ thống định vị vệ tinh GPS, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây. Trong khi đó, bản cao cấp sẽ có ghế da, chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh… Cung cấp sức mạnh cho cả hai phiên bản của MG RX5 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, có thời gian chuyển số chỉ 0,2 giây. Về trang bị an toàn, xe sở hữu một số trang bị như: cân bằng điện tử, cảm biến va chạm trước sau, camera 360 độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. Video: MG RX5 - đối thủ của Mazda CX5 tại Việt Nam.

Tuy nhiên, mức ưu đãi trên chỉ áp dụng cho MG RX5 bản tiêu chuẩn (STD) ngoại thất màu xanh da trời, vin 2023 và số lượng cũng cực kỳ giới hạn. Ra mắt Việt Nam vào tháng 9/2023, khi đó, MG RX5 có giá niêm yết lần lượt là 739 và 829 triệu đồng cho 2 phiên bản STD tiêu chuẩn và LUX cao cấp. Mức giá xe MG RX5 2024 niêm yết ngang ngửa với “đối thủ” Mazda CX-5. RX5 được định vị ở phân khúc SUV/CUV cỡ C với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm. Tương tự những mẫu xe mang thương hiệu MG khác, RX5 sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại. Khu vực đầu xe SUV MG RX5 gây ấn tượng với mặt ca lăng cỡ lớn hình đồng hồ cát, gợi liên tưởng đến Lexus. Cụm đèn pha được bao quanh bởi dải LED định vị ban ngày hình chữ C cách điệu. Trong khi đó, ở phía dưới là hai khe gió cỡ lớn đặt dọc. Phía đuôi xe là cụm đèn hậu được thiết kế tương tự đèn pha, tạo nên nét liền mạch cho tổng thể ngoại thất. Ở phía trên, xe có cánh gió nóc dạng tai mèo (chỉ được trang bị trên bản cao cấp), nhằm tăng tính ổn định cho xe khi chạy ở tốc độ cao, đồng thời khiến cho chiếc CUV mang dáng vẻ thể thao hơn. Về nội thất, bên trong khoang cabin của MG RX5 nổi bật với cấu hình 5 chỗ hiện đại. Bản STD tiêu chuẩn sẽ được trang bị ghế nỉ, vô lăng 3 chấu, đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch; màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch của xe được đặt nằm dọc, nối liền với cụm điều khiển trung tâm. Xe còn có một số trang bị nổi bật khác như: hệ thống định vị vệ tinh GPS, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây. Trong khi đó, bản cao cấp sẽ có ghế da, chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh… Cung cấp sức mạnh cho cả hai phiên bản của MG RX5 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, có thời gian chuyển số chỉ 0,2 giây. Về trang bị an toàn, xe sở hữu một số trang bị như: cân bằng điện tử, cảm biến va chạm trước sau, camera 360 độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. Video: MG RX5 - đối thủ của Mazda CX5 tại Việt Nam.