92% chủ ôtô điện không muốn quay về xe động cơ đốt trong.

Phần lớn những người được hỏi sẽ lựa chọn sử dụng ôtô điện từ giờ trở đi. Đáng chú ý, 45% người được hỏi cho rằng chi phí sử dụng xe điện thấp hơn khá nhiều so với xe xăng hoặc diesel. Đây là lý do tiên quyết mà họ chọn dùng xe điện. 40% tiếp theo là do xe điện thân thiện với môi trường. Tiếp đến, 33% người được tham gia khảo sát cho rằng xe điện giúp bảo vệ môi trường địa phương, 21% người được khảo sát cho rằng xe điện lái chắc chắn hơn và 18% người được khảo sát cho rằng chi phí bảo dưỡng xe điện thấp hơn.

Tuy nhiên, xe điện cũng có mặt hạn chế. Đó là cơ sở hạ tầng trạm sạc vẫn chưa đa dạng, chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Những người tham gia khảo sát phàn nàn rằng, các điểm sạc nhanh thường xuyên rơi vào tình trạng không hoạt động. Điều này lý giải vì sao Tesla lại thống lĩnh thị trường xe điện hiện tại. Bởi hãng xe này đang sở hữu mạng lưới sạc siêu nhanh Supercharge rộng khắp.