Lao xe vào khu chợ ở Chile, nhiều người thương vong

Một sĩ quan hải quân Chile đã lao xe vào khu chợ ngoài trời ở thành phố Viña del Mar, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

AP dẫn thông báo của Hải quân Chile cho biết, một thành viên của lực lượng này đã điều khiển xe cá nhân lao vào khu chợ ngoài trời Caupolican tại thành phố ven biển Vina del Mar hôm 12/7, khiến nhiều người thương vong.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, được ghi lại từ camera an ninh của một khu dân cư, dường như đã ghi lại khoảnh khắc chiếc xe lao vào các sạp hàng, trong khi những video khác cho thấy tài xế nhanh chóng bị đưa lên xe cảnh sát gần đó, còn những người dân tức giận la hét.

“Vụ tai nạn đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau”, Hải quân Chile cho biết, đồng thời khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ hoàn cảnh vụ việc.

Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe sau khi nó lao vào đám đông tại một khu chợ ngoài trời ở Vina del Mar, Chile, ngày 12/7/2026. Ảnh: Sebastian Cisterna/ATON/AP.

Thông báo của Hải quân Chile không nêu rõ số người tử vong, nhưng truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 6 người đã thiệt mạng.

Đại diện Bệnh viện Gustavo Fricke cho biết 5 người bị thương - trong đó có hai trẻ nhỏ - đã được nhập viện với nhiều chấn thương khác nhau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người bị thương khác đã được xuất viện. Được biết, cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã sơ cứu cho nhiều người tại hiện trường.

“Ở giai đoạn đánh giá hiện tại, tình trạng của các bệnh nhân đều ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tất nhiên vẫn đang chờ hoàn tất các xét nghiệm cần thiết”, Denise Cataldo, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết.

Tài xế bị bắt giữ có kết quả âm tính với kiểm tra nồng độ cồn, Thứ trưởng Nội vụ Máximo Pavez thông tin.

Đại tá Jorge Guaita, Cảnh sát trưởng thành phố Vina del Mar, cho biết với báo giới rằng tài xế khai không nhớ gì về vụ việc và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

“Lời khai của các nhân chứng cho thấy chiếc xe di chuyển đúng chiều đường nhưng với tốc độ cao”, ông Guaita nói, đồng thời cho biết khi xe lao lên vỉa hè, nó đã bị xoay vòng.

“May mắn là trạm dừng xe buýt đã chặn được chiếc xe. Nếu không, nó có thể tiếp tục lao về phía trước và gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nữa”, ông Guaita nói thêm.

Các nhân chứng nói với truyền thông địa phương rằng tài xế có thể đã mất lái sau một vụ va chạm.

Tổng thống Chile José Antonio Kast viết trên mạng xã hội X rằng vụ việc đã khiến “toàn quốc chìm trong tang thương”, và các cơ quan chức năng đang phối hợp để làm rõ sự việc.

Chợ Caupolican được mở vào thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần tại thành phố Vina del Mar. Chợ có hơn 1.000 sạp hàng, chưa kể các tiểu thương tự phát xung quanh, và thường thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.

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