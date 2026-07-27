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Quân sự - Thế giới

Danh tính nghi phạm lao xe vào đám đông ở Đức

Cảnh sát Đức đã bắn hạ nghi phạm trong vụ lao xe vào đám đông tham dự lễ hội Pride ở Berlin khiến 30 người thương vong.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ các nhà chức trách địa phương cho biết, nghi phạm trong vụ lao xe vào đám đông tại lễ hội Pride khiến 1 người thiệt mạng và 29 người bị thương tối 25/7 đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đối đầu hôm 26/7.

"Nghi phạm Abdul Ballout, một công dân Đức gốc Lebanon, đã bị bắn hạ sau cuộc truy tìm kéo dài gần 24 giờ của cảnh sát", nguồn tin cho hay. Các công tố viên trước đó cho biết, nghi phạm từng tìm cách gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

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Nghi phạm Abdul Ballout. Nguồn ảnh: Cảnh sát Berlin.

Cảnh sát thông tin thêm, Ballout là nghi phạm lái xe lao vào đám đông đang tập trung tham gia lễ hội Pride ở Berlin tối 25/7, trước khi dùng dao đâm những người khác. Nhà chức trách cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết, vụ tấn công xảy ra tại vị trí cách địa điểm tổ chức bữa tiệc gần Cổng Brandenburg, nơi dự kiến ​​sẽ khép lại lễ hội Pride của thành phố, vài trăm mét.

Cảnh sát thành phố Berlin thông tin trên mạng X rằng cảnh sát truy tìm Ballout vào khoảng 18h chiều 26/7 tại một khu vườn ở Spandau, ngoại ô thành phố. Họ nói rằng anh ta dường như đã chạy về phía các sĩ quan với một vật sắc nhọn, và cảnh sát đã nổ ít nhất 1 phát súng. Nghi phạm tử vong tại hiện trường.

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Nhân viên y tế chăm sóc một người bị thương trong vụ lao xe vào đám đông tham dự lễ hội Pride ở Berlin, Đức, ngày 25/7/2026. Ảnh: Andreas Rabenstein/DPA/AP.

Bộ trưởng Alexander Dobrindt cho biết thêm rằng Ballout sinh ra ở Đức. Mẹ anh ta nhập quốc tịch Đức năm 2002, 3 năm trước khi anh ta chào đời.

Các công tố viên Berlin hôm 26/7 cho biết, Ballout đã đến Lebanon vào năm 2025 với mục tiêu đến Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tại đó, anh ta đã liên lạc với một số người được cho là thành viên của nhóm IS hoặc ít nhất là anh ta tin như vậy.

Ballout bị bắt giữ ở Lebanon năm ngoái và bị tòa án quân sự kết án 3 tháng tù giam vì các tội danh bao gồm kích động xung đột tôn giáo. Sau khi mãn hạn tù, anh ta trở về Đức và bị bắt giữ tại sân bay Berlin.

Vào tháng 5, một tòa án ở Berlin đã kết án Ballout về tội chuẩn bị một hành vi bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước, cũng như đăng tải tuyên truyền của nhóm IS trên tài khoản Instagram của mình và các tội danh khác, theo lời các công tố viên.

Tòa án đã tuyên án treo 1 năm 10 tháng giam giữ tại trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên, bản án mà các công tố viên Berlin đã kháng cáo.

Tòa án cho biết, họ đã xem xét thời gian Ballout bị giam giữ trước khi xét xử nhiều tháng ở Đức và Lebanon. Tòa cũng cân nhắc việc Ballout thú nhận tội lỗi. Anh ta tạm thời được thả khỏi nơi giam giữ trong thời gian chờ kháng cáo.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lao xe vào đám đông trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
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