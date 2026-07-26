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Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ lao xe vào đám đông ở Đức, nhiều người thương vong

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ lao xe tải vào đám đông tham dự lễ hội Pride ở thủ đô Berlin, Đức.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát Berlin cho biết, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang tham dự lễ hội Pride tại thủ đô Berlin vào tối 25/7 (giờ địa phương).

"Chiếc xe tải màu trắng đã lao vào công viên Tiergarten vào khoảng 22 giờ tối 25/7 và đâm vào một số người trước khi lao vào một cái cây", cảnh sát thông tin.

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Nhân viên y tế chăm sóc một người bị thương trong vụ lao xe vào đám đông tham dự lễ hội Pride ở Berlin ngày 25/7/2026. Ảnh: Andreas Rabenstein/DPA/AP.

Vụ việc khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Một số nạn nhân bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Các hoạt động kỷ niệm cũng như buổi hòa nhạc trong sự kiện buộc phải hủy bỏ, cảnh sát cho hay.

"Cảnh sát đã xác định được 1 nghi phạm. Đối tượng có liên hệ với các nhóm Hồi giáo ở thủ đô nước Đức. Chúng tôi đang khẩn trương truy tìm người này", phát ngôn viên cảnh sát Florian Nath cho biết. Ông không nêu tên nghi phạm.

Phát ngôn viên Nath nói thêm rằng "chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về động cơ cụ thể của hắn cũng như vai trò của hắn trong vụ án".

Cảnh sát đã lấy lời khai của nhân chứng tại công viên suốt đêm và đang điều tra lời khai cho rằng ngoài vụ đâm xe, một số nạn nhân dường như còn bị thương do dao đâm. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Thị trưởng Berlin Kai Wegner bày tỏ sự bàng hoàng sau vụ việc: “Đây là một cuộc tấn công vào xã hội tự do và đa văn hóa của chúng ta. Tôi tin tưởng vào lực lượng cảnh sát và các cơ quan an ninh, họ sẽ làm việc không ngừng nghỉ để điều tra làm rõ vụ việc”.

Trước đó, hàng trăm nghìn người đã đổ về Berlin vào ngày 25/7 để tham gia cuộc tuần hành Christopher Street Day của cộng đồng LGBTQ+ tại Đức.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lao xe vào đám đông trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV

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