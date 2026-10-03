[GALLERY] 10 loại rau quả họ bầu bí giàu vitamin, chất xơ, giá rẻ ở chợ Việt

Không chỉ quen thuộc trong bữa cơm gia đình, nhiều loại quả họ bầu bí còn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ, trong khi giá thành thường khá bình dân.