Loại rau thanh mát, giàu chất xơ, tốt tim mạch và làn da, làm gỏi cực ngon

Ngó sen là loại rau giàu chất xơ, chứa vitamin C, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như kali, sắt và mangan.

Nhờ hàm lượng chất xơ, loại rau này giúp hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón và góp phần duy trì hệ đường ruột khỏe mạnh. Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và thúc đẩy quá trình hình thành collagen, giúp duy trì làn da khỏe đẹp.

Bên cạnh đó, loại rau này có hàm lượng calo tương đối thấp, chứa nhiều nước, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Với vị ngọt thanh, giòn mát, ngó sen là nguyên liệu bổ dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như gỏi ngó sen, ngó sen xào hoặc nấu canh.

Dân Việt giới thiệu cách làm món gỏi ngó sen tai heo như sau:

Nguyên liệu:

- Tai heo: 1 (rửa sạch với muối, gừng)

- Cà rốt: 1 củ

- Hành tây: 1 củ

- Ngó sen chua ngọt: 1 gói

- Thơm: 1 miếng nhỏ

- Dầu hành phi

- Rau thơm, rau quế, đậu phộng

- Gừng, ớt, tỏi, mắm, đường, chanh, sả.

Nước mắm trộn gỏi: (mình dùng chén con để đong định lượng, trộn gỏi mình dùng 1/2 định lượng)

- 1 chén nước mắm, 1 chén đường, chén nước lọc, 1 miếng dứa, tất cả cho vào nồi nhỏ nấu sôi để sôi tầm 3 phút thì vớt dứa ra rồi để nguội, nước mắm nguội thì cho 1/2 chén cốt chanh, tỏi ớt gừng xay nát cho vào nước mắm luôn.

Cách làm:

- Tai heo hấp với gừng, hành tím và sả, hấp 100 độ 25 phút, hấp xong để nguội cắt mỏng.

- Cà rốt bào sợi, hành tây cắt lát mỏng ngâm vào nước đá tầm 10 phút rồi vớt ra để ráo.

- Cho tai heo đã cắt mỏng cho vào 1 cái thau, cho vào 1 chén nước mắm nhỏ, vắt 1 lát chanh rồi trộn đều cho tai heo thấm, tiếp đến cho cà tốt, hành tây, ngó sen vào trộn, cuối cùng cho rau vào trộn cùng rồi cho ra dĩa, rắc lên hành phi và đậu phộng.

- Ăn kèm có bánh phồng tôm.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.