Thủ tướng Đức phản ứng sao sau thất bại bầu cử cấp bang của CDU?

Thủ tướng Đức Merz cam kết tiếp tục thúc đẩy chương trình cải cách của Chính phủ bất chấp thất bại của Đảng cầm quyền CDU trong cuộc bầu cử tại 2 bang vừa qua.

Ngày 20/9, cử tri Đức đã đi bỏ phiếu tại 2 bang Mecklenburg-Vorpommern và Berlin. Theo AP, các dự báo của Đài truyền hình công cộng ARD tối 20/9 cho thấy Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ giành được 4,9% tại bang Mecklenburg-Vorpommern, dưới mức tối thiểu là 5% để một Đảng được phân bổ ghế trong nghị viện bang.

Tại Berlin, các dự báo cho thấy Đảng CDU sẽ đứng ở vị trí thứ hai với 19,1% số phiếu ủng hộ.

Uy tín của Thủ tướng Merz vốn đã bị ảnh hưởng sau thất bại của Đảng CDU trước Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử tại bang Saxony-Anhalt ở phía đông hôm 6/9. Khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Merz có thời điểm giảm xuống khoảng 14%.

Hôm 20/9, Đảng AfD tiếp tục đạt được những bước tiến lớn ở cả 2 bang. Tại bang Mecklenburg-Vorpommern, Đảng này giành được 37,9% số phiếu bầu, và tại Berlin đạt được 16,2%, theo đài ARD.

Đồng lãnh đạo Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức, bà Alice Weidel, phát biểu trên truyền hình ZDF rằng: "Chúng tôi có rất nhiều điều để cống hiến cho cử tri, cụ thể là sự thay đổi chính trị ở đất nước này”.

Thủ tướng Đức cam kết tiếp tục thúc đẩy chương trình cải cách

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi kết quả bầu cử tại bang Mecklenburg-Vorpommern của Đảng CDU là "thảm họa".

“Chúng ta không thể né tránh kết quả bầu cử tại Mecklenburg-Vorpommern. Đó là một thảm họa”, ông Merz nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trước giới truyền thông tại trụ sở Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo ở Berlin, Đức, ngày 20/9/2026. Ảnh: AP/Markus Schreiber.

Tuy nhiên, Thủ tướng Merz vẫn giữ vững lập trường kiên quyết về việc tiếp tục thúc đẩy chương trình cải cách của Chính phủ. Ông lập luận rằng các vấn đề kinh tế và chính trị của Đức khiến việc cải cách trở nên cấp thiết hơn, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này.

"Những việc cần làm ngay bây giờ đòi hỏi sự kiên định, vững vàng và nhẫn nại. Tôi sẽ thể hiện những phẩm chất này với tư cách là Chủ tịch Đảng CDU và trên hết, với tư cách là Thủ tướng của đất nước chúng ta", Thủ tướng Merz nói trong một tuyên bố ngay sau khi kết quả thăm dò ý kiến cử tri được công bố trên truyền hình quốc gia.

Các cải cách của Chính phủ bao gồm cắt giảm thuế thu nhập cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cải tổ hệ thống lương hưu đã lỗi thời,...

Câu hỏi về chương trình cải cách của Chính phủ Đức

Theo AP, Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD), và một số thành viên khác trong Đảng cầm quyền CDU đã bày tỏ hoài nghi về một số khía cạnh trong chương trình cải cách của Chính phủ liên bang, vốn nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế đã trì trệ kéo dài.

"Rõ ràng chúng ta cần cải cách. Nhưng chúng ta cũng phải xem xét nghiêm túc những lo ngại của người dân", lãnh đạo nhóm nghị sĩ SPD tại Quốc hội Liên bang Đức Matthias Miersch nói với đài truyền hình ARD.

Bà Manuela Schwesig (giữa), Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern, tại một sự kiện vận động tranh cử ở Warnemünde, Đức, ngày 18/9/2026. Ảnh:Bernd Wüstneck/dpa/AP.

Được biết, Thủ tướng Merz sẽ tiếp tục họp với các lãnh đạo trong Đảng CDU vào ngày 21/9. Nhiều quyết định sẽ phụ thuộc vào các lãnh đạo khu vực có ảnh hưởng trong Đảng CDU. Được biết, 8 Thủ hiến bang trong Đảng này tuần trước đã lên tiếng ủng hộ Thủ tướng Merz.

"Tôi cho rằng việc thay thế lãnh đạo sẽ không thực sự mang lại sự thay đổi. Tôi không thấy lời đề nghị thay thế nhân sự nào khác trong thời gian tới", Bộ trưởng Giáo dục Karin Prien, đồng thời là Phó Chủ tịch Đảng CDU, nói với đài truyền hình Phoenix.

“Vì vậy, bây giờ chúng ta phải thảo luận với nhau về cách để có được sự chấp nhận và uy tín lớn hơn từ phía người dân”, Bộ trưởng Prien nói tiếp.