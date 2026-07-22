[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham từng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế dưới thời Thủ tướng Gordon Brown.
Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.
Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), gần 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ tai nạn tàu thuyền ngoài khơi Mauritania tuần trước.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức Tướng Oleksandr Syrskyi khỏi vị trí Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và bổ nhiệm người thay thế.
Vụ nổ đã làm sập một phần đường hầm đang xây dựng tại dự án thủy điện ở bang Sikkim, Ấn Độ, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với một loạt mặt hàng của Canada.
Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen mới đây tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út.
Nghi phạm đã dùng dao tấn công và làm bị thương hai du khách gần một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Athens, Hy Lạp.
Lũ quét ở miền đông Afghanistan đã khiến 20 người thiệt mạng, khoảng 80 người khác bị thương và hơn 100 người mất tích.
Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran trong đêm thứ 10 liên tiếp trong bối cảnh Tehran vẫn duy trì sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương giữa hai nước.
5 thành viên trong một gia đình ở bang Utah, Mỹ, đã thiệt mạng sau khi lũ quét bất ngờ tràn qua các hẻm núi ở miền nam Utah, nơi họ đang đi dã ngoại.
Quân đội Anh cho biết một con tàu bốc cháy ở khu vực eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.
Một chiếc phà chở 133 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị lật ngoài khơi Guyana. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành.
Trận động đất mạnh 5,5 độ Richter với tâm chấn gần thành phố Sicaya, Peru, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Bahrain và Kuwait vừa tuyên bố đã đẩy lùi thành công nhiều cuộc tấn công đường không từ Iran trong ngày 19/7.
Khói dày đặc từ các vụ cháy rừng làm bầu trời từ vùng Trung Tây đến Bờ Đông nước Mỹ trở nên u ám.
Lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Quân đội Mỹ đã tiến hành những đợt tấn công nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau khi binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan.
Nhóm phiến quân phục kích một đoàn xe quân sự của quân đội Mali ở miền bắc, sát hại và bắt giữ hàng chục binh sĩ.
Số nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào tháng trước đã tăng lên 5.069 người.
Một quan chức cấp cao Iran thông báo Tehran đã đình chỉ các cam kết của nước này trong thỏa thuận tạm thời với Mỹ.