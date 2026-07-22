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[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham

Quân sự - Thế giới

[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham từng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế dưới thời Thủ tướng Gordon Brown.

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