Gái xinh Hàn Quốc được Wanbi Tuấn Anh dìu dắt những ngày đầu giờ ra sao?

Hơn mười năm qua, ký ức về Wanbi Tuấn Anh vẫn in sâu. Sky - bạn gái người Hàn Quốc của anh - vẫn là cái tên khiến khán giả nhắc đến.

Thiên Anh
b1.jpg
Kang Ha Neul thường được gọi bằng cái tên thân mật Sky, là nữ ca sĩ Hàn Quốc đồng hành cùng Wanbi Tuấn Anh trong suốt khoảng thời gian anh hoạt động nghệ thuật.
b2.jpg
Sky là một thành viên của công ty Ya!Entertainment, đồng thời tham gia diễn xuất, góp giọng trong một số sản phẩm âm nhạc cùng Wanbi Tuấn Anh như Greeting Valentine, Đêm Tình Nhân, Nhịp Tim,...
b3.png
Trong suốt thời gian đồng hành, Wanbi Tuấn Anh và Sky gắn bó gần như không rời. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, hậu trường và các buổi quay hình. Những cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhẹ nhàng của họ khiến khán giả không khỏi "đẩy thuyền", xem đây là một cặp đôi đẹp của Vpop thời bấy giờ.
b4.jpg
Dù chưa bao giờ công khai mối quan hệ, nhưng với những ai yêu mến Wanbi, Sky luôn được xem là bạn gái thân thiết, là người đồng hành đặc biệt trong những năm tháng rực rỡ nhất của anh.
b5.jpg
Chính vì sự gắn bó sâu sắc nên sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh trở thành cú sốc lớn đối với Sky. Trong tang lễ của nam ca sĩ, hình ảnh cô lặng lẽ túc trực, đôi mắt đỏ hoe bên linh cữu người bạn trai khiến nhiều người xúc động, không cầm được nước mắt.
b6.jpg
Sau khi cùng gia đình Wanbi lo liệu hậu sự, Sky trở về Hàn Quốc. Phải mất gần ba năm, cô mới dần lấy lại tinh thần và quay lại Việt Nam để tham dự một chương trình tưởng niệm theo di nguyện của Wanbi Tuấn Anh. Dù vẫn giữ niềm yêu thích âm nhạc, nhưng Sky đã không còn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.
b7.jpg
Hiện tại Sky ở quê nhà Hàn Quốc, chọn cuộc sống kín tiếng. Cô dành thời gian học tập, làm việc và duy trì một kênh YouTube cá nhân, nơi cô ghi lại những khoảnh khắc đời thường: nấu ăn, dạo phố, du lịch, thưởng thức ẩm thực.
b8.jpg
Qua những video giản dị, khán giả nhận ra Sky vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, nụ cười hiền lành và phong thái nhẹ nhàng. Dù thời gian trôi qua, hình ảnh cô gái từng đồng hành cùng Wanbi vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ nhiều người - vẫn là Sky dịu dàng, không phô trương, vẫn sống tích cực và hướng về những điều tốt đẹp.
b9.jpg
Trong chuyện riêng tư, Sky kín tiếng tuyệt đối. Cô không chia sẻ về đời sống tình cảm hay mối quan hệ mới, chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống cá nhân.
b10.jpg
Điều đặc biệt là Sky vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình Wanbi Tuấn Anh. Cô thường xuyên trở lại Việt Nam thăm hỏi mẹ của anh. Mỗi lần về nước, Sky đều được bà đón tiếp như người thân trong nhà, cùng ăn cơm, trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm cũ. Mối quan hệ gần gũi, ấm áp này khiến nhiều khán giả xúc động.
