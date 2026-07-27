Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Nổ súng tại lễ hội ở Mỹ, nhiều người trúng đạn

Theo nhà chức trách, ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ xả súng tại một khu phức hợp tổ chức sự kiện gần tháp Space Needle ở thành phố Seattle, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ít nhất 4 người, trong đó có 1 trẻ nhỏ, đã bị thương trong một vụ xả súng tại khu phức hợp tổ chức sự kiện Seattle Center gần tháp Space Needle ở thành phố Seattle vào chiều tối 26/7 (giờ địa phương), theo người phát ngôn của một bệnh viện.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

apxasungomy.jpg
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở Seattle Center tại Seattle, Washington, Mỹ, ngày 26/7/2026. Ảnh: AP/Lindsey Wasson.

Bà Susan Gregg, người phát ngôn của Trung tâm Y tế Harborview, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 4 nạn nhân, bao gồm 1 em nhỏ, 1 nam thanh niên 23 tuổi và 2 phụ nữ trưởng thành.

Một trong số các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bà cho biết thêm.

Được biết, Seattle Center là nơi tổ chức lễ hội ẩm thực Bite of Seattle vào cuối tuần qua.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, lực lượng cảnh sát và các đội cứu hộ đã có mặt đông đảo tại hiện trường vào khoảng 18 giờ và bắt đầu sơ tán khu vực.

Anh Estan Wakonabo cho biết anh và bạn gái đang xếp hàng chờ chụp ảnh tại lễ hội thì bất ngờ bị đẩy từ phía sau. Quay lại nhìn, anh thấy thấy đám đông hoảng loạn bỏ chạy.

“Mọi người tháo chạy, chen lấn, nhiều người ngã xuống đất, xe đẩy trẻ em cũng bị đổ”, anh Wakonabo kể lại, đồng thời cho biết đó là lúc anh nghe thấy tiếng súng nổ.

Sau khi đưa bạn gái đến nơi an toàn, anh quay lại hiện trường và chứng kiến nhiều nạn nhân nằm trên mặt đất, Wakonabo kể lại.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Lễ hội Bite of Seattle thường niên bắt đầu từ năm 1982 và thu hút khoảng 350.000 người tham dự trong sự kiện ẩm thực và các hoạt động cộng đồng kéo dài 3 ngày, theo thông tin trên trang web của sự kiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại trường học trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
#Nổ súng tại lễ hội ở Mỹ #nổ súng ở Mỹ #xả súng #Mỹ #thương vong trong vụ xả súng ở Mỹ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Xả súng tại Mỹ, 5 người trong một gia đình thiệt mạng

Cảnh sát cho biết 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt có chủ đích nhằm vào một gia đình ở khu vực tây nam bang Illinois, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ xả súng hàng loạt có chủ đích nhằm vào một gia đình ở bang Illinois, Mỹ, vào ngày 12/7 (giờ địa phương), khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Hai thiếu niên, 15 và 16 tuổi, đã bị tạm giữ.

Vụ xả súng chủ yếu xảy ra tại 3 địa điểm ở thành phố East St. Louis, bao gồm một công viên. East St. Louis, với dân số khoảng 17.500 người, nằm bên kia sông Mississippi đối diện thành phố St. Louis. Theo hồ sơ, thành phố này ghi nhận 15 vụ giết người trong năm 2025, giảm so với 34 vụ vào năm 2020.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xả súng tại bữa tiệc mừng Quốc khánh Mỹ, 8 người bị thương

Cảnh sát thành phố New York cho biết, vụ xả súng xảy ra tại buổi tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ gần bãi biển Coney Island đã khiến 8 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một vụ xả súng xảy ra tại buổi tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ gần bãi biển Coney Island, New York, đã khiến 8 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.

"Một trong các nạn nhân, cô gái 21 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi tình hình những người còn lại được mô tả là ổn định", Ủy viên cảnh sát Jessica Tisch cho biết hôm 5/7.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ xả súng ở Đức, 6 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một cơ sở phúc lợi thanh thiếu niên ở miền bắc nước Đức đã khiến 6 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ xả súng xảy ra tại một cơ sở phúc lợi thanh thiếu niên ở thành phố Stade, Đức, vào ngày 29/6 đã khiến 6 người thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết, 5 người - gồm 4 phụ nữ và 1 nam giới - đã tử vong tại hiện trường vụ xả súng ở Stade, thành phố có khoảng 50.000 dân, nằm cách Hamburg khoảng 40 km. Người thứ sáu, cũng là một người lớn, đã qua đời sau đó tại bệnh viện. Tất cả 6 nạn nhân đều là nhân viên của trung tâm phúc lợi hoặc các đơn vị liên kết với trung tâm này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới