Nổ súng tại lễ hội ở Mỹ, nhiều người trúng đạn

Theo nhà chức trách, ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ xả súng tại một khu phức hợp tổ chức sự kiện gần tháp Space Needle ở thành phố Seattle, Mỹ.

AP đưa tin, ít nhất 4 người, trong đó có 1 trẻ nhỏ, đã bị thương trong một vụ xả súng tại khu phức hợp tổ chức sự kiện Seattle Center gần tháp Space Needle ở thành phố Seattle vào chiều tối 26/7 (giờ địa phương), theo người phát ngôn của một bệnh viện.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở Seattle Center tại Seattle, Washington, Mỹ, ngày 26/7/2026. Ảnh: AP/Lindsey Wasson.

Bà Susan Gregg, người phát ngôn của Trung tâm Y tế Harborview, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 4 nạn nhân, bao gồm 1 em nhỏ, 1 nam thanh niên 23 tuổi và 2 phụ nữ trưởng thành.

Một trong số các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bà cho biết thêm.

Được biết, Seattle Center là nơi tổ chức lễ hội ẩm thực Bite of Seattle vào cuối tuần qua.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, lực lượng cảnh sát và các đội cứu hộ đã có mặt đông đảo tại hiện trường vào khoảng 18 giờ và bắt đầu sơ tán khu vực.

Anh Estan Wakonabo cho biết anh và bạn gái đang xếp hàng chờ chụp ảnh tại lễ hội thì bất ngờ bị đẩy từ phía sau. Quay lại nhìn, anh thấy thấy đám đông hoảng loạn bỏ chạy.

“Mọi người tháo chạy, chen lấn, nhiều người ngã xuống đất, xe đẩy trẻ em cũng bị đổ”, anh Wakonabo kể lại, đồng thời cho biết đó là lúc anh nghe thấy tiếng súng nổ.

Sau khi đưa bạn gái đến nơi an toàn, anh quay lại hiện trường và chứng kiến nhiều nạn nhân nằm trên mặt đất, Wakonabo kể lại.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Lễ hội Bite of Seattle thường niên bắt đầu từ năm 1982 và thu hút khoảng 350.000 người tham dự trong sự kiện ẩm thực và các hoạt động cộng đồng kéo dài 3 ngày, theo thông tin trên trang web của sự kiện.

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