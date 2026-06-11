Nổ súng ở Mỹ, 3 người trong một gia đình thiệt mạng

Một thanh niên 25 tuổi ở Mỹ nổ súng khiến 4 người, bao gồm cha mẹ và em trai của anh ta, thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương ngày 10/6 cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại một ngôi nhà ở ngoại ô Detroit, bang Michigan, Mỹ.

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc. Nghi phạm vốn có mối quan hệ căng thẳng với bố mẹ nhưng chưa rõ liệu điều này có liên quan đến động cơ gây án hay không", cảnh sát trưởng Tom Goralski thông tin.

Ảnh minh họa: Spectrum News.

Ông Goralski cho biết thêm, cảnh sát đã đến một ngôi nhà vào chiều 9/6 sau khi nhận được tin báo và phát hiện thi thể cha mẹ nghi phạm là Sterling Pierce, 58 tuổi, và Holly Kimball, 53 tuổi, nằm ở sân sau với nhiều vết thương do đạn bắn.

"Tanner Pierce, 22 tuổi, và bạn gái 21 tuổi của anh được phát hiện tử vong trong phòng ngủ", ông Goralski nói thêm.

Khi cảnh sát đến, nghi phạm bước ra khỏi nhà “với hai tay giơ lên ​​cao và các ngón tay đan vào nhau… Đối tượng khai nhận anh ta đã bắn chết gia đình mình, ông Goralski cho hay.

"Đây là một vụ việc bi thảm xảy ra trong thành phố của chúng ta", ông Goralski nói.

Theo cảnh sát trưởng, lực lượng an ninh chưa từng đến ngôi nhà này vì bất kỳ vụ việc nào trước đây có liên quan đến nghi phạm.

Cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát khẳng định hiện không có mối đe dọa nào đối với công chúng.

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