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Quân sự - Thế giới

Xả súng hàng loạt ở Nam Phi, nhiều thương vong

Cảnh sát thông tin, các tay súng đã nã đạn vào người dân ở Johannesburg, Nam Phi, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 9 nạn nhân bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 10/6 cho biết, hơn 10 nghi phạm đã xuống xe buýt nhỏ tại một khu định cư không chính thức ở vùng ngoại ô Cleveland, Johannesburg, vào đêm 9/6 và nổ súng vào người dân.

"Những kẻ tấn công đã di chuyển qua khu vực, nổ súng vào người dân địa phương tại nhiều địa điểm khác nhau trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường bằng cùng một chiếc xe", trích tuyên bố của cảnh sát.

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Ảnh minh họa.

Theo cảnh sát, vụ xả súng hàng loạt khiến 12 người thiệt mạng, gồm 9 nam giới và 3 phụ nữ. 11 người tử vong tại hiện trường và nạn nhân còn lại tử vong tại bệnh viện.

Cảnh sát đang điều tra động cơ vụ xả súng cũng như truy bắt những kẻ tấn công.

Gần đây, một số vụ xả súng hàng loạt xảy ra đã gây chấn động ở Nam Phi, trong đó có hai vụ vào tháng 12/2025 khiến tổng cộng hơn 20 người thiệt mạng.

Các vụ xả súng có thể liên quan đến băng nhóm khai thác mỏ trái phép hoạt động ở trong và khu vực xung quanh Johannesburg. Cleveland là một vùng ngoại ô có liên quan đến hoạt động khai thác mỏ trái phép.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây tại Mỹ

Nguồn video: VTV
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