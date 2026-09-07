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Quân sự - Thế giới

Nổ pháo hoa ở Mexico, hơn 70 người thương vong

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương do pháo hoa phát nổ trong một lễ hội ở Mexico.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra bên cạnh nhà thờ Nuestra Señora de la Luz ở Temascalcingo, một đô thị ở miền trung Mexico với 66.000 cư dân, tối 5/9 (giờ địa phương). Hàng trăm người đang chuẩn bị xem màn trình diễn pháo hoa trong một lễ hội tôn giáo thì vụ nổ xảy ra.

"Vật liệu pháo hoa phát nổ, làm sập một bức tường, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương", nguồn tin cho hay.

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Hiện trường vụ nổ pháo hoa gần nhà thờ Santa María Canchesdá ở Temascalcingo, Mexico, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Ramses Mercado.

Một giám mục địa phương cho biết có hai linh mục nằm trong số những người bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị.

Một video đăng tải trên mạng cho thấy hàng chục người cố gắng tìm những người sống sót trong đống đổ nát.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Mexico đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ.

Theo AP, các vụ nổ liên quan đến pháo hoa rất phổ biến ở Mexico, nơi pháo hoa thường được sử dụng trong các lễ hội đường phố và lễ hội tôn giáo. Gần 4 năm trước, một vụ nổ pháo hoa ở một ngôi làng thuộc đô thị Huejutla, bang Hidalgo ở miền trung Mexico, đã khiến 17 người bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy điện trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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