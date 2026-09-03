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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Vụ nổ xảy ra gần ga tàu ở Đức, tiếp theo là việc phát hiện một vật thể khả nghi, đã khiến cảnh sát tạm thời đóng cửa nhà ga ở thành phố Augsburg.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra gần một ga tàu ở thành phố Augsburg, Đức, vào sáng ngày 2/9.

Theo các quan chức, một vật thể không xác định đã phát nổ trong một hành lang gần nhà ga vào khoảng 3h15 sáng, khiến 2 người bị thương nhẹ, bao gồm một thiếu nữ 17 tuổi và một nam thanh niên 18 tuổi. Hai nạn nhân đều là công dân Ukraine, hãng DPA của Đức đưa tin.

Sau đó, vật thể khả nghi thứ hai không phát nổ được phát hiện ngay tại nhà ga chính, dẫn đến việc đóng cửa nhà ga vào lúc 8h30 sáng ngày 2/9.

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Cảnh sát phong tỏa khu vực gần nhà ga ở thành phố Augsburg, miền nam nước Đức, ngày 2/9/2026. Ảnh: Felix Kirberg/DPA/AP.

Cảnh sát cho biết, vật thể khả nghi tìm thấy sau đó được xác định là vô hại và nhà ga được mở cửa trở lại lúc 10h sáng, các chuyến tàu bắt đầu hoạt động trở lại.

"Chúng tôi có thể khẳng định mọi việc đã ổn. Vật thể chúng tôi tìm thấy trước nhà ga chính là vô hại và chúng tôi đã mở cửa lại nhà ga. Các chuyến tàu cũng hoạt động trở lại", phát ngôn viên cảnh sát Timo Küfner nói với AP.

Các chuyên gia chất nổ từ Sở cảnh sát hình sự bang Bavaria đã đến hiện trường điều tra vụ nổ.

"Hiện vẫn còn quá sớm để nói bất cứ điều gì về động cơ có thể dẫn đến vụ nổ. Chúng tôi đang mở cuộc điều tra", ông Timo Küfner nói.

Theo cảnh sát, giao thông đường bộ và phương tiện giao thông công cộng xung quanh nhà ga bị gián đoạn vào sáng sớm ngày 2/9 nhưng sau đó đã hoạt động bình thường trở lại.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ trước đây tại nhà máy thuốc nổ quân sự ở Mỹ

Nguồn video: THĐT
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