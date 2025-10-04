Nhóm đối tượng lừa bán tiền giả trên mạng xã hội lĩnh 45 năm tù

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Hoài Tiến cùng 3 đồng phạm bị Toà án Nhân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 45 năm tù giam.

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử 04 bị cáo, gồm: Trần Hoài Tiến (SN 1992, thường trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt), Lương Tú Trân (SN 2004, thường trú tại phường B’Lao), Nguyễn Hoài Tâm (SN 2000) và Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, cùng thường trú tại xã Bảo Lâm 1) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024, nhóm bị cáo đã lập đường dây lừa đảo qua mạng xã hội, rao bán tiền giả với hình thức “đổi lời” 200.000 đồng tiền thật đổi lấy 7 triệu đồng tiền giả, 300.000 đồng lấy 10 triệu đồng tiền giả.

Các bị cáo tại phiên toà.

Sau khi các nạn nhân chuyển khoản, chúng gửi những món hàng không có giá trị như quần áo cũ, đồ chơi rẻ tiền. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa gần 10.000 người, chiếm đoạt gần 02 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Trần Hoài Tiến 17 năm tù, Nguyễn Hoài Tâm 14 năm tù, Lương Tú Trân 08 năm tù và Nguyễn Anh Kiệt 06 năm tù.

