Nhìn lại các sai phạm bị phát hiện sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chỉ ít ngày sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, hàng loạt sai phạm tại nhiều địa phương bị phát hiện và trở thành chủ đề nóng gây chú ý.

Điểm thi vừa được công bố, nhưng thay vì chỉ là câu chuyện về những thủ khoa hay phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận những ngày qua liên tục đón nhận thông tin về các sai phạm xảy ra tại nhiều địa phương. Từ những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi, đơn tố cáo của thí sinh đến các phản ánh trên mạng xã hội, hàng loạt vụ việc đã được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra, trong đó có những vụ đã bị khởi tố hình sự.

Nghiêm trọng nhất đến thời điểm này là vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Trong tổng số 328 học sinh dự thi, có tới 299 em đạt từ 9 điểm trở lên môn Toán, trong đó 147 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường lên tới 9,58 - một kết quả được đánh giá là bất thường và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Dư luận những ngày qua liên tục đón nhận thông tin về các sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại nhiều địa phương. (Ảnh: VGP/Nhật Nam)

Từ những dấu hiệu bất thường này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đồng thời khởi tố 27 bị can. Kết quả điều tra ban đầu xác định thư ký điểm thi là giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Hiện vụ án đã được Bộ Công an tiếp nhận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đây cũng là địa phương đầu tiên bị phát hiện gian lận và là vụ việc có quy mô lớn nhất trong số các sai phạm liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được phát hiện đến nay.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Nguyên Bảo)

Sau vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều thí sinh ở các địa phương khác cũng lên tiếng phản ánh những dấu hiệu tiêu cực trong quá trình coi thi.

Tại Quảng Trị, từ đơn tố cáo của thí sinh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố hai giáo viên Trường THPT Lê Trực để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các cán bộ coi thi đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Cơ quan điều tra xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tổng rà soát kết quả kỳ thi trên phạm vi toàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường khác nếu có.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp và đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi. (Ảnh: Tá Chuyên)

Không chỉ xuất hiện hành vi tiếp tay của cán bộ coi thi, một số địa phương còn phát hiện vi phạm quy chế từ phía thí sinh và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Tại Khánh Hòa, sau phản ánh của thí sinh về việc một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh) nhưng không bị lập biên bản và đình chỉ theo quy định, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh. Kết quả, địa phương quyết định hủy kết quả toàn bộ bài thi của thí sinh vi phạm quy chế, đồng thời xem xét trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi thi có liên quan.

Một trường hợp tương tự cũng được phát hiện tại Cà Mau khi một thí sinh bị tố sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài thi, đạt kết quả cao nhưng không bị giám thị phát hiện tại thời điểm diễn ra kỳ thi. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã quyết định hủy kết quả thi của thí sinh theo quy định.

Trong khi đó, tại Bắc Ninh, ngày 20/7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lương Tài được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và chưa có kết luận chính thức.

Việc liên tiếp phát hiện các sai phạm sau khi công bố điểm thi cho thấy tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ xuất hiện dưới một hình thức mà diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau, từ cán bộ coi thi tiếp tay cho thí sinh, buông lỏng việc xử lý vi phạm quy chế đến hành vi sử dụng thiết bị trái phép trong phòng thi. Trong khi một số vụ đã được khởi tố để điều tra, nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, xác minh nhằm làm rõ các phản ánh, bảo đảm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ gìn tính công bằng, minh bạch của kỳ thi.