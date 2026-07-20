Một thí sinh tại Cà Mau thừa nhận dùng điện thoại trong phòng thi

Một học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, sáng 20/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau thông tin, đã xác minh được người đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Người đăng tải là học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Qua làm việc, em T.T.Q. (học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) - thí sinh bị phản ánh dùng điện thoại, đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình thi.

Theo đó, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành bước xử lý tiếp theo, hủy kết quả đối với thí sinh vi phạm quy chế thi, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo đúng quy định, đồng thời có báo cáo gửi về UBND tỉnh.

Thông tin thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán đang lan truyền mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình./Nguồn tienphong.vn

Trước đó, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng thí sinh tên Q., học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán.

Nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi. Sau đó, có người báo với nhà trường về việc thí sinh này sử dụng điện thoại và hôm sau điện thoại bị "tịch thu".

Theo dữ liệu điểm thi được chia sẻ trên mạng, thí sinh Q. đạt 10 điểm môn Toán, 6 điểm môn Ngữ văn, 4,10 điểm môn Vật lí và 5,85 điểm môn Hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn Toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Mạng xã hội cũng đăng tải kết quả thi thử lần thứ nhất thí sinh này được 15,75 điểm, lần thứ 2 thì đạt 27,75 điểm.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, các ngành chức năng Cà Mau đã vào cuộc để xác minh.

Thí sinh Cà Mau đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,6%. Ảnh minh họa/Nguồn camau.gov.vn

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 98,6% thí sinh tỉnh Cà Mau được công nhận tốt nghiệp (trước phúc khảo). Toàn tỉnh có 21 trường và cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%

Ở các môn thi, Công nghệ nông nghiệp có tỷ lệ bài thi đạt từ điểm trung bình trở lên cao nhất với 96,8%; Tiếng Anh có tỷ lệ đạt từ điểm trung bình trở lên thấp nhất là 37,28%. Ba môn Toán, Hóa học và Công nghệ công nghiệp có tỷ lệ bài thi đạt từ điểm trung bình trở lên tăng so với năm 2025.

Toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận tổng cộng 54 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, môn Lịch sử dẫn đầu với 32 điểm 10, tiếp đến là Toán 14 điểm 10, Công nghệ nông nghiệp 4 điểm 10. Các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tin học mỗi môn có 1 điểm 10...